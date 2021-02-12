سيلينا غوميز في أول ألبوم يسجل عن بعد

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فاجأت النجمة العالمية ?سيلينا غوميز? عشاقها ومحبيها بنشر اعلان ألبومها الاسباني الأول بعنوان «Revelaci?n» والذي تم تسجيله عن طريق «ZOOM» وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، وهو الخبر الذي تصدر المواقع الاخبارية الفنية الشهيرة.

وأشارت سيلينا غوميز أن فكرة القيام بتقديم ألبوم اسباني كانت مجرد فكرة، ثم بدأت في سير المشروع بسرعة وبشكل طبيعي.

يذكر أن سيلينا غوميز فاجأت العالم مؤخرا باستعراض خبراتها وتجاربها في عالم الماكياج والعناية بالبشرة، فمن خلال مقطع فيديو كشفت سيلينا عن روتينها اليومي للعناية بالبشرة وطريقة وضعها للماكياج وذلك من خط منتجاتها التجميلية الخاصة «Rare Beauty»، وما لفت الأنظار أنها لم تكن خائفة من التحدث عن مشاكل بشرتها وكشفت عن معاناتها من البثور في وجهها.

