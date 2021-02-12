إيهاب توفيق فاز بلقب «The Masked Singer»

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فاز الفنان المصري ايهاب توفيق بالموسم الأول من برنامج The Masked Singer، بعدما استطاع أن يحير المحققين والجمهور طوال 10 حلقات.

ايهاب توفيق تخفى طوال الحلقات في قناع «الكوبرا»، ولم يستطع المحققون الأربعة اكتشاف شخصيته الحقيقية، وطرحوا العديد من الأسماء الا اسمه.

وفي الحلقة الأخيرة من البرنامج قرر ايهاب تسهيل المهمة على المحققين، وأعطى هدية لحسن الرداد كشفت عن هويته، وذلك عندما أعطاه «وشاح» استخدمه الرداد في فيلمه «زنقة ستات» عندما رقص على أغنية «داني» لايهاب توفيق.

حسن الرداد عرف على الفور شخصية «الكوبرا»، ووصفه بأنه ذكي جدا وعرف يتخفى جيدا، وبالفعل اتضح أن «الكوبرا» هو ايهاب توفيق، ليفوز بلقب الموسم الأول من البرنامج.

وقد وصل للتصفيات النهائية أيضا الفنانة أمل بوشوشة التي كانت ترتدي قناع «الشيتا»، بالاضافة الى الفنانة وعد، والتي كانت ترتدي قناع الذئب.

