شيرين تحتفل بوصول أغنيتها «يا بتفكر» لـ 100 مليون مشاهدة

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عبرت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، عن سعادتها البالغة بعد وصول أغنيتها «يا بتفكر يا بتحس» الى 100 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب». وكتبت شيرين تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «الى جمهوري الحبيب.. 100 مليون شكرا». وأغنية «يا بتفكر يا بتحس»، من كلمات على المولى، وألحان صلاح الكردي، وتوزيع جيمى حداد، ومهندس صوت محمد مقهور، وهي تتر مسلسل «خمسة ونص». على جانب آخر ظهرت صورة حديثة للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب برفقة زوجها الفنان حسام حبيب، خلال تواجدهما في مطار دبي أثناء وصولهما الى هناك، حيث كانت شيرين تستعد لاحياء حفل غنائي بالشارقة، قبل أن يتم الغائه أخيرا، بسبب ظروف انتشار فيروس «كورونا» المستجد.