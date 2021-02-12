مادلين طبر: لم أندم على قرار «عدم الإنجاب»

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ما بين التمثيل وتقديم البرامج تنوعت مواهب الفنانة مادلين طبر، فنجاحها في تجربة تقديم البرامج جعلها تحصل على لقب «باربرا والترز العرب» و«ليل رستم لبنان»، وأدورها الفنية التي جسدتها طوال مسيرتها لا تزال تحمل بصمة «الموهبة» والاتقان.

«النهار» التقت «مادلين» وتحدثت معها عن أمور عدة، كان الفن من بينها، غير أن الجانب الآخر من حياتها كان الجزء الأهم، حيث أكدت أنها غير نادمة على قرارها بعدم الانجاب، وقدمت الأسباب الكافية التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار، كما تحدثت عن موقع الرجل في حياتها، وكيف تعبر عن نفسها بالبكاء، وتفاصيل يومها بعيدا عن استديوهات التصوير.. وكان الحوار التالي:

‎حدثينا عن يومك في ظل أزمة «كورونا»؟

أعيش حياتي في حالة ذعر شديدة، لأنني أخشى «كورونا» كثيرا، لأنني أعي خطورة الفيروس جيدا، ولهذا أرتدي الكمامة لفترات طويلة والتزم بكل الاجراءات الوقائية، وانتظر بفارغ الصبر الحصول على اللقاح؟

بعيدا عن «كورونا».. ما الجديد الذي أضافته مهنة المذيعة اليك؟

المذيعة والاعلامية حسنت من أدائي من حيث مخارج الحروف وكيفية الحديث بـلباقة، هذا الى جانب الاضافة الكبيرة التي منحتها لي على المستوى الفكري، مع الأخذ في الاعتبار أنني كنت مذيعة في التلفزيون وقدمت عشرات البرامج، وحصلت على لقب «باربرا والترز» العرب، و«ليلى رستم» لبنان، وكنت لا أدرك حينها أن القدر يجهزني لأكون ممثلة فيما بعد، كما أنني خضت تجربة المشاركة في «دبلجة» الأفلام الكارتونية.

بصراحة..‎ هل بكائك على الهواء يعكس شخصية حساسة أم أنها كانت لحظة وليدة الموقف؟

بالفعل.. أنا شخصية حساسة وصادقة وعفوية ولا أمثل عندما أقف أمام الكاميرا كمذيعة، وأظهر بشخصيتي الحقيقة وبكائي صادق من القلب، كما أنني شخصية حنونة وانفعالية وعاطفية، وأصبحت قريبة الى قلوب المصريين لأننا بيننا هذه الصفات المشتركة.

كيف تحافظ مادلين طبر على رشاقتها؟

بشكل صعب وقاس بأن أتناول كميات قليلة من الأكل، وفي بعض الأحيان أترك الطعام رغم شعوري بالجوع، مع أنني في الوقت ذاته لا أحرم نفسي من أي وجبة ولكن بكميات قليلة، وللأسف بسبب سوء حالتي المزاجية لم أعد أواظب على ممارسة الرياضة، وأصبحت أخصص 20 دقيقة فقط كل 3 أيام لممارسة الرياضة على عكس الماضي عندما كنت أقضي ساعات داخل صالة الرياضة.

ماذا عن تفاصيل يومك عندما لا تكونين مرتبطة بتصوير أعمال فنية؟

لا يوجد روتين في حياتي ولا اكرر نفس الطقوس اليومية، فتارة أقرر الخروج والتنزه في الشمس والهواء الطلق، وفي أحيان آخري أشتاق للقراءة، كما أحب الجلوس والاسترخاء في المنزل، وبشكل عام يمكن القول أن حياتي متنوعة.

ما وجهتك التي تحبين السفر اليها؟

أحببت السفر الى أثينا والعاصمة البريطانية لندن وموسكو كثيرا، لأنني من عشاق السفر، وفي كل بلد سافرت اليه اكتشف سر وعادة جديدة، هذا فضلا عن أن السفر أضاف كثيرا الى ثقافتي الشخصية، وداخل مصر أحب كثيرا السفر الى مدينة شرم الشيخ والعين السخنة.

هل أنت طباخة ماهرة؟ وما أبرز الأكلات التي تشتهرين بها؟

يمكن القول أنني طباخة جيدة ولست ماهرة، ومشهورة بطبخ البيض وأيضا الساندويتشات، وأضع دائما الزبدة في أي طبخة أجهزها لأنها تعطي مذاقا خاصا للطعام.

أين موقع الرجل في حياتك؟

أقدر الرجل كثيرا واحترمه ولا استطيع العيش بدون رجل في حياتي، لكنه ليس له الأولوية، فاذا كان الرجل أنانياً ويظن أن العالم يدور حوله وينتظر أن أضحي من أجله فأنا لست المرأة المناسبة لأنني لدي طموحات وأحلام أرغبب في تحقيقها، وعائلتي رقم واحد في حياتي.

ما السبب وراء قرارك بعدم الانجاب؟.. وهل ندمت على هذا القرار؟

لأنني شخص بطبعه يتحمل المسؤولية، فكان - ولا يزال- المشاركة في ولادة مخلوق لهذا العالم وتحمل مسؤوليته العمر كله أمر مفزع وليس من الضروري أن تجنب جميع النساء، كما أنني أعتبر نفسي أم لشقيقي لأنني الكبيرة، والأمر ذاته بالنسبة لأبنائها.

أخيرا.. حدثينا عن أمنياتك خلال هذه الفترة؟

ألا أصاب بمرض وخصوصا «كورونا»، وأن أتمكن من الحصول على اللقاح في أقرب فرصة.

