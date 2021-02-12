رامي عياش.. ممثلاً للمرة الثالثة في رمضان المقبل

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حالة من النشاط تشهدها حياة النجم اللبناني رامي عياش، خلال الأيام الحالية، ولا سيما بعدما أعلن عن خوضه تجربة تمثيلية جديدة في مسلسل درامي بانتاج مصري، وتضع له الشركة المنتجة ميزانية ضخمة، ومن المقرر عرض هذا المسلسل في دراما رمضان المقبل.. غير أن تفاصيله مازالت طي الكتمان.

ورغم أن رصيد النجم اللبناني في التمثيل قليل، ولا يتعدى تجربتين، الا أنه استطاع تحقيق نجاح كبير فيهما، وخاض «عياش» تجربة سينمائية وهي فيلم «باباراتزي»، وأيضا مسلسله اللبناني «أمير الليل» اللذان عُرضا منذ 6 أعوام تقريبا ولاقى المسلسل نجاحا باهرا عند الجمهور المصري.

المسلسل الجديد لم يكن الحدث الوحيد الذي ساهم في وضع «عياش» على قائمة «الأكثر بحثا»، فالنجم اللبناني خاض أخيراً معركة كلامية شديدة على خلفية تصريحاته حول «زواج القاصرات»، بعدما تحدث عن رفضه أي قانون يمنع زواج القاصرات، أي الفتيات دون سن الـ18 عاما.

لافتا الى أنه يرفض زواج البنات في سن الطفولة واللاتي يصغرن عن الـ16 عاما فقط، وموضحا أنه منذ «بدايات الأديان» كانت الصغيرات يتزوجن في ذلك السن.

ومع تزايد حدة الانتقادات لـ«تصريحات عياش»، خرج الأخير ليكتب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

قائلا: في سياق الحلقة الأخيرة التي كنت فيها ضيفا في برنامج «جعفر_توك» أُثير الجدل حول عدد من المواضيع تبعها حملة من الردود والردود المضادة، وبعد أن راجعت عددا من الأصدقاء والصديقات والناشطين والناشطات في جمعية عياش الطفولة.

وفي غيرها من الجمعيات الصديقة وقرأت تعليقاتهم التي اعتبرت ما قلته ينتقص من نضال طويل لتحقيق ظروف أفضل للزواج وخاصة للنساء اللواتي يعانين من ظلم المجتمع حينّا ومن ظلم بعض القوانين المجحفة أحيانا، أعدت النظر في ما قلت وأعيد مقاربة هذا الموضوع الذي فُهمت فيه بشكل مجحف.

وأضاف: أوضح أنني لم أقل ولا أشجع على الزواج دون الـ18 وأحيي نضال من يعمل وتعمل ليكون السن القانونية، ولكن أنا لست مع التجريم لأنه في الكثير من الحالات والمجتمعات هذا أمر واقع للأسف، واعتباره جرم سوف يكون أداة ممكن أن يتضرر منها فتيات بطريقة غير مباشرة.

وعلى هذا أمثلة كثيرة لأماكن عديدة من العالم تسمح بهذه الاستثناءات.

وهذا ما قصدته عن أنني ضد التجريم، والفرق هنا واضح بين ضد التجريم وبين عدم

التشجيع.

