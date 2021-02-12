شعبان: «الزعل» عدو القلوب.. والمناعة «منهج حياة»

وطن النهار

صفحته الرسمية على «فيسبوك» تضم مئات الآلاف من المتابعين، معروف في مصر باسم «طبيب الإنسانية»، أحد أشهر من تولى رئاسة المعهد القومي للقلب، صاحب المقولة الشهيرة «ما تزعلوش»، نصائحه يومية للتعامل مع فيروس كورونا وتفادي أمراض القلب.. إنه الدكتور جمال شعبان أحد أشهر أطباء القلب في مصر والوطن العربي تحدث للمرة الأولى عن الجانب الآخر من حياته، الأب والزوج والطبيب، سبب عبارته المثبتة آخر كل بوست على صفحته «ماتزعلوش»، ونصائحة لأصحاب الأمراض المزمنة.. ودار الحوار التالي:

د. جمال شعبان من أطباء القلب المشهورين على مستوى الوطن العربي.. نريد أن نتعرف أكثر عن الجانب الآخر للطبيب الأب؟

أنا والد لثلاثة أبناء، أحمد في كلية طب تخصص قلب أيضاً، وآية طالبة أيضاً بنهائي كلية الطب البشري، وآلاء طالبة بطب أسنان، وأنا لم أجبرهم على دخول كلية الطب أو اختيار ابني لتخصص القلب، فهو اختيارهم جميعاً، وكانت رغبتي لابني أحمد دخول الجامعة الألمانية بعيداً عن تخصص القلب، ولكنه اختار دراسة الطب بإرادته، من الطبيعي أن يتأثر أبنائي بالجو العائلي نظراً لأن زوجتي أيضاً طبيبة وأستاذة في جامعة الأزهر.

كيف تتعامل معهم كوالد؟

أنا أب طيب وزوج هادئ ولست دكتاتورا.. أنا من أصحاب مدرسة الإدارة بالحب وهو ما أطبقه في بيتي، ولا أتدخل في اختيارات أبنائي، لهم شخصيتهم المختلفة عني تماماً، ابني أحمد لا يملك حتى الآن حساباً على الفيسبوك، فهو لا يؤمن بالسوشيال ميديا، وهو عكسي تماماً لأنني أميل لها وأعرف تأثيرها الإيجابي الكبير.. حتى بناتي وزوجتي علاقتهم بالسوشيال ميديا ضعيفة مجرد تصفح فقط.

«ما تزعلوش»

صفحتكم الرسمية على «فيسبوك» والتي تضم عشرات الآلاف من المتابعين تشمل بوستات يومية وتنتهي بعبارة ثابتة.. «ما تزعلوش».. ما السبب؟

وهل أضر قلوب المصريين سوى الزعل والحزن، فالزعل بكل مرادفاته يضر القلوب كالتوتر والخوف وأيضاً الحقد والنفسنة، وهناك حالات كثيرة لأشخاص توفوا بسبب زعل كثير أو فرح كثير أيضاً، وحدث ذلك عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لحالة وفاة نتيجة الفرحة وأيضًا لحالات وفاة نتيجة الزعل الشديد، وهناك أكثر من حالة مؤخراً لأشخاص توفوا حزناً على رحيل ذويهم سواء أبنائهم أو زوجاتهم فالقلب لم يتحمل الحزن الشديد فتحدث الوفاة، فالزعل يتسبب بمرض يدعى متلازمة القلوب المنكسرة عبارة عن شحنات عالية تصيب الدم نتيجة هرمونات الزعل تسبب تضخما في عضلة القلب وانكسارا في الشريان التاجي، وأنا كطبيب قلب أحرص على أن أختم كل بوست لي على صفحتي الشخصية بتلك العبارة حتى أنصح غيري بأضرار الزعل الشديد.

ألم تشعر بحزن بعد إقالتك من رئاسة المعهد القومي للقلب؟

بالعكس، بعد إقالتي شعرت بفرح شديد، لأن الله عزوجل كرمني، بمحبة الناس التي لم أكن أتخيلها، وتعاملت مع الإقالة بصدر رحب، والحمد لله أنا راضٍ عما قدمته خلال رئاستي لمعهد القلب القومي، وأول مرة في تاريخ الطب المصري أن يقال طبيب.. خدمة الناس لا تحتاج كرسياً، المنصب كان وسيلة فقط لخدمة الناس، والحمد لله فتحت وحدة الأزمات لرعاية الفقراء، والتي كانت خدمة فندقية للأغنياء في معهد القلب.

لقب «طبيب الإنسانية».. من منحه لكم؟

منحته لي مؤسسة المنجزين العرب الاجتماعية، في مؤتمر عام 2017 حضره أطباء من دول عربية كثيرة، وبعدها أصبح الكثير من المرضى يطلقون علي هذا اللقب بجانب لقب «عميد القلوب» أيضاً، وأشعر بفخر شديد حينما يهديني أحد المرضى بورتريه لي وتحته لقب طبيب الإنسانية وفي مكتبي عشرات الصور بهذا اللقب.

«طبيب القلوب» السير مجدي يعقوب..ماذا يمثل لك؟

أيقونة طب القلب في مصر بلا منازع، السير مجدي يعقوب هو الملهم لكل أطباء القلب في مصر والوطن العربي، وما وصل إليه من إنجازات هو شهادة للتعليم الطبي في مصر الذي تخرج منه.

السؤال الأهم

يبقى السؤال الأهم.. هل الطب في مصر بخير؟

نعم الطب في مصر بخير، ومصر هي من تفرخ الكوادر الطبية المتواجدة الآن في دول عديدة وخاصة بدول الخليج، ومصر هي من أخرجت مجدي يعقوب وأطباء كباراً معروفين، ومدرسة تعليم الطب الجامعي في مصر راقية، ومستوى التعليم عال.

ننتقل للحديث عن جائحة كورونا.. لماذا تحول فيروس كورونا من إصابة الجهاز التنفسي إلى استهداف أجهزة أخرى كالقلب؟

في بداية ظهور وباء كورونا كان بالفعل هذا الفيروس يصيب مباشرة الجهاز التنفسي، وأعراضه كانت مثل أعراض الانفلونزا ولكن اكتشفنا الآن مع انتشار الفيروس بعد الموجة الأولى أنه تحور وتوسع وتغير في أماكن الإصابة فأصبح يدخل على الأوعية الدموية سواء في القلب أو المخ أو الرئة أو الكلى أأو الكبد، وهناك حالات أصيبت بجلطات في الرئة وجلطات في الشريان التاجي بالقلب، وجلطات في المخ والكبد، أو حتى مشاكل في القدرة الجنسية والأعضاء التناسلية كونها مرتبطة بالأوعية الدموية. وفيروس كورونا يستهدف بالفعل القلب، ويسبب الجلطات والتهابات في غشاء القلب الخارجي، ويسبب أيضاً قصور في الشريان التاجي، التحور الذي تم في الفيروس جعله يغير شكله من حيث أماكن الإصابة وشكل الأعراض التي تختلف من شخص لآخر حسب مناعة كل جسم.

سر المناعة

كيف يرى د. جمال شعبان مناعة المصريين؟

الشعب المصري مناعته جيدة، والمناعة من وجهة نظري أسلوب ومنهج حياة، ولن تقوى أو تضعف من ليلة وضحاها فهي مرتبطة بالأكل الصحي السليم، ونسبة الفيتامينات الجيدة في الجسم، وأن يكون الجسد بعيد عن التوترات، وهو ما يساعد على وجود عدد قوي من كريات الدم البيضاء تقوي المناعة، وكل ما تنتجه الأرض من نباتات تقوي المناعة، سواء كان بصل أو ثوم أو عدس أو بقوليات، ولكن بشكل معقول بدون إسراف، فالإفراط في تناول بعض الفيتامينات قد يضر الجسم ونصيحتي أن يتناول المصريون الفيتامينات تحت إشراف طبي.

متى تتوقع أن ينتهي فيروس كورونا؟

لا أحد في العالم يستطيع أن يضع وقتا محدداً لانتهاء الفيروس، لأنه فيروس جديد ومتحور ويغير من شكله، وليس له كتالوج، وفي بداية الفيروس كان الحديث عن أن من سيصاب بالفيروس لن يصاب به مرة أخرى ولكن اكتشفنا أن هناك أشخاصاً أصيبوا أكثر من مرة.

وأتوقع أن تكون هناك موجة ثالثة، ولكن ستكون ضعيفة وأقل شراسة، لأن انتشار اللقاحات سيساعد في الوقاية من الفيروس وإضعافه.

إذن تحور وتوسع الفيروس تسبب في إضعافه؟

نعم، بدليل تراجع أرقام الإصابات والوفيات في مصر، تحور الفيروس أضعف قدرته على اختراق الجسد، وأخيراً تراجع الضغط على أجهزة التنفس وأنابيب الأوكسجين.

ومن تأثر أكثر بالموجة الثانية هم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ونصيحتي لهم الالتزام بالمنازل مع الالتزام التام بالإجراءات الوقائية وأهمها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وغسل اليدين باستمرار.

ما العوامل التي ساعدت النظام الصحي المصري على الصمود في مواجهة الجائحة؟

المرونة ووجود أطباء أمناء ومقدرين المهنة، إضافة إلى خدمة الاستشارات الاونلاين التي ساعدت على مواجهة الفيروس. وأيضاً التطعيمات الإجبارية التي تقدم للأطفال ساعدت كثيرا على عدم انتشار الفيروس في مصر.

بعض المصريين متخوف من تطعيمه بلقاح «سينوفارم» الصيني.. ما رأيكم؟

أنا من أشد المؤيدين لهذا اللقاح، وكفاءة «سينوفارم» ستكون في حدود 80 %، وأنا سأكون أول من يحرص على أخذ اللقاح، فور بدء الحكومة المصرية في التطعيم.

ومن يردد شائعات بأن لقاح «سينوفارم» لم يطبق في أي دولة في العالم فهو مخطئ، فطبق بالفعل وتم التطعيم به في الصين والإمارات وتركيا والبحرين.

كيف ترى دور مواقع التواصل في مواجهة «كورونا»؟

أنا من المؤمنين جداً بدور السوشيال ميديا الكبير والمؤثر للغاية في المجتمع، والعالم أصبح الآن حجرة وصالة وليس قرية صغيرة بفضل السوشيال ميديا، وهي من أهم الاكتشافات في القرن الـ21، وقامت بدور إيجابي للغاية في مواجهة الجائحة، حيث ساعدت على زيادة وعي المصريين وتقديم نصائح طبية واستشارات مجانية للوقاية وللمصابين، وهو ما كنت أقوم أنا به وزملاء كثيرون.

