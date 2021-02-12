نفحات من سيرة الإمام محمّد الباقر (عليه السلام)

إيمانيات

أهل البيت (عليهم السلام) أمرنا الله تبارك وتعالى وأوجب علينا مودّتهم كما في الحديث الشريف في عند نزول الآية الكريمة في قوله سبحانه: (قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى) (الشورى/ 23)، قالوا: يا رسولَ اللهِ مَن قرابتُك هؤلاءِ الذين أوجبتَ علينا مودّتهم؟ قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «عليٌّ وفاطمةُ وابنَاهُما».. فأمرنا الله تعالى بالارتباط العاطفي والحبّ القلبي لهم والاقتداء بهم والسير على منهجهم والالتزام بمدرستهم .ولو تصفحنا كُتُب الحديث لرأينا تواتر الأحاديث في مودّة أهل البيت (عليهم السلام) وحبّهم وطاعتهم والالتزام بهم، ومن جملة الروايات ما جاء عن النبيّ الأكرم محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم): «ادِّبوا أولادَكم على ثلاثِ خصالٍ: حبُّ نبيِّكم، وحبُّ أهلِ بيتِه، وقراءةُ القرآن، فإنّ حَمَلة القرآنِ في ظلِّ اللهِ يومَ القيامةِ، يومَ لا ظلَّ إلّا ظلّه، مع أنبيائِه وأصفيائِه».

إنّ بيت النبوّة.. بيت الطهارة، شجرة النبوّة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي والفلك الجارية التي يأمن مَن ركبها ويغرقُ مَن تركها آل محمّد الطيبين.. الأبرار.. الأخيار الذين فرض اللهُ علينا طاعتهم وولايتهم، هذه الشجرة المباركة التي انبثق منها حفيد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو الإمام محمّد بن عليّ بن الحسين الباقر (عليهم السلام)، حيث عاش إمامنا الباقر (عليه السلام) وأدرك جدّه الحسين (عليه السلام) ورعاية أبيه الإمام زين العابدين (عليه السلام).

فقد سأل جابر الأنصاري رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): يا رسولَ اللهِ ومَن الأئمّة من وُلِد عليّ بن أبي طالب؟ قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «الحسنُ والحسينُ سيِّدا شباب أهل الجنّة، ثمّ سيِّد الصابرين في زمانه عليّ بن الحسين، ثمّ الباقر محمّد بن عليّ وستدركه يا جابر، فاذا أدركته فأقرئه عني السلام».

ويحدِّثنا الإمام الصادق (عليه السلام) على فضائل أبيه الإمام الباقر (عليه السلام) حيث قال: «كان أبي كثيرَ الذِّكرِ، لقد كنتُ أمشي معَهُ وإنّه ليذكر اللهَ، وآكل معَهُ الطعامَ وإنّه ليذكر اللهَ، ولقد كان يُحدِّث القومَ وما يشغله عن ذِكر اللهِ، وكنتُ أرى لسانَهُ لازقاً بحنكه يقول: لا إله إلّا الله، وكان يجمعنا فيأمرنا بالذِّكرِ حتى تطلعُ الشمسُ، ويأمرُ بالقراءةِ مَن كان يقرأُ منّا، ومَن كان لا يقرأُ منّا أمره بالذِّكرِ».

ومن دعاء الإمام الباقر (عليه السلام) عندما يأوي إلى فراش النوم: «بِسمِ اللهِ اللّهُمّ إنّي أسلمتُ نفسي إليك، ووجهتُ وجهي إليك، وفوضتُ أمري إليك، وألجأتُ ظهري إليك، وتوكلتُ عليك رهبةً منك، ورغبةً إليك، لا ملجا ولا منجا منك إلّا إليك، آمنتُ بكتابِك الذي أنزلت، وبرسولِك الذي أرسلت»، ثمّ يسبّح تسبيح الزهراء (عليها السلام ).

ومن مظاهر التعامل الحياتي للإمام الباقر (عليه السلام) مع أفراد المجتمع بكلِّ فئاته، حيث كان لا يملّ ولا يجزع من مجالسة إخوانه فيقول (عليه السلام): «اعرفِ المودّةَ لك في قلبِ أخيك بما له في قلبِك»، وكان لا يسمع من داره يا سائل بورك فيك، ولا يا سائل خذ هذا، وكان يقول: «سموهم بأحسنِ أسمائِهم». وكان (عليه السلام) حريصاً على تعليم اتباعه من المؤمنين أرقى نماذج التعامل مع الناس ووضعَ أُسس لذلك: «ثلاثةٌ من مكارمِ الدُّنيا والآخرةِ: أن تعفُوَ عمّن من ظَلمَك، وتَصِلَ مَن قَطعَك، وتَحلُمَ إذا جُهِلَ عليك».

ومن أقواله (عليه السلام) المباركة: «إيّاكَ والكسلَ والضَّجرَ؛ فإنّهما مفتاحُ كلِّ شرٍّ. مَن كسِلَ لم يُؤدِّ حقّاً، ومَن ضَجِرَ لم يصبِرْ على حقٍّ» .وفي النهاية، نسألُ اللهَ تعالى أن يُبصرنا في أُمور ديننا ودنيانا ويجعلنا من المتمسكين بولاية أهل البيت (عليهم السلام) ومودّتهم ومحبّتهم والسائرين على نهجهم.. إنّه نِعم المولى ونِعم النصير.

