شهر رجب.. شهر الرحمة وفعل الخير

إيمانيات

شهر رجب، هو الشهر السابع من شهور السنة القمرية (الهجرية)، وهو من الأشهر الحرم، قال تعالى: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ الله يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ) (التّوبة/ 36). وطبيعي أن تكون الأشهر الحرم من الأوقات الكريمة على الله تعالى، حيث تستدعي من العبد أن يتحلى بالمسوؤلية في تأكيد تجارته الرابحة مع الله.

وسمّي بالشّهر الأصبّ، حيث تصب فيه الرحمة على العباد صبّاً، وهو شهر الله تعالى، فعن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): «ألا إنَّ رجبَ شهرُ اللهِ، وشعبانُ شهري، ورمضانُ شهرُ أمّتي. فمنْ صامَ يوماً منْ رجب إيماناً واحتساباً، استوجبَ رضوانَ اللهِ الأكبرَ، وأسكُنَ الفردوسَ الأعلى».

ولهذا الشهر حرمته - كما ورد في الحديث عن رسول الله - في صيامه وقيامه، فعن عبد الله بن عباس قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا جاء شهر رجب جمع المسلمين من حوله وقام فيهم خطيباً، فحمد الله وأثنى عليه، وذكر من كان قبله من الأنبياء فصلى عليهم، ثم قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «أيها المسلمون، قد أظلّكم شهر عظيم مبارك وهو الشهر الأصب - وقد سُمي بالأصب لأن الله يصبّ فيه رحمته على عباده - يصب فيه الرحمة على من عبده، إلا عبداً مشركاً أو مظهر بدعة في الإسلام.. من صام يوماً واحداً في رجب أُمن من الفزع الأكبر وأُجير من النار.. شهر رجب هو شهر عظيم الخير»..

وفي «ثواب الأعمال» قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «ألا إن رجب شهر الله الأصمّ، وهو شهر عظيم، وإنما سُمي الأصم لأنه لا يقاربه شهر من الشهور حرمة وفضلاً عند الله، وكان أهل الجاهلية يعظّمونه في جاهليتهم، فلما جاء الإسلام لم يزده إلا تعظيماً وفضلاً، ألا وإن رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي، ألا ومن صام من رجب إيماناً واحتساباً استوجب رضوان الله الأكبر، وأطفأ صومه في ذلك اليوم غضب الله، وأغلق عنه باباً من أبواب النار». وقد ورد في الحديث: «رجب شهر الاستغفار لأمتي، فأكثروا فيه من الاستغفار فإنه غفور رحيم».

وفي هذا الشهر، نلتقي بأكثر من مناسبة إسلامية في الجو الإسلامي العام، وبأكثر من مناسبة من مناسبات أهل البيت (عليهم السلام)، ففي المناسبات الإسلامية نلتقي بذكرى المبعث والإسراء والمعراج في السابع والعشرين من شهر رجب، وفي الخامس عشر منه نلتقي بذكرى تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. أما مناسبات أهل البيت (عليهم السلام)، ففي الثالث من رجب وفاة الإمام علي الهادي (عليه السلام)، وفي الثامن منه مولد الإمام محمد الجواد (عليه السلام)، وفي الثالث عشر منه مولد أمير المؤمنين الإمام عليّ (عليه السلام)، وفي الرابع عشر منه وفاة السيِّدة زينب (عليه السلام)، وفي الخامس والعشرين منه وفاة الإمام موسى الكاظم (عليه السلام).

هذا شهر نعيش فيه أكثر من ذكرى إسلامية، وأكثر من موقف روحاني، فعلينا أن ننطلق في هذا الشهر بالمحبة فيما بين المؤمنين، وأن نستزيد فيه من الرحمة وعمل الخير والمحبة والعفو والتسامح عن بعضنا البعض، أن نفتح قلوبنا لله ليغسلها من كلّ حقد وبغض ونية سوء، أن نقول لربنا عندما ندخل في ساحات رحمته في هذا الشهر وما بعده: يا ربنا، إنّنا عبادك الخاشعون لك، المطيعون لك، وفّقنا يا ربنا من أجل أن نحب بعضنا بعضاً، وأن نساعد بعضنا بعضاً، وأن نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان، وفّقنا يا ربنا من أجل أن نطهّر أنفسنا من كلّ ما يغضبك ويسخطك، وأن نحصل على رضاك ولا شيء إلّا رضاك، لأنّ رضاك هو الفوز العظيم والسعادة الكبرى.

