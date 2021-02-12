الأسلوب السليم لتربية الطفل

إيمانيات

تتحدَّد مرحلة الطّفولة الأولى بسبع سنين أو ست سنوات، وهي المرحلة التي يُترك فيها الطّفل ليكتشف كلّ ما حوله بنفسه. وكأن الغرض من ذلك، أن يعيش تجربته بنفسه، دون مساعدة الآخر، ففي ذلك تأصيل لفطرته بحسب ما أودعه الله فيه من خصائص.

في المرحلة التالية، يأتي دور التربية من الخارج، فيباشر المربي إثارة القضايا المتصلة بالمعرفة أمام الطّفل، وتركيز المفاهيم في ذهنه، بحيث يتعرف إلى طبيعة الأشياء، من خلال ما أطلق عليها من أسمائها، فتتفاعل في عقله المادة الآتية من الخارج مع العناصر الموجودة في داخله.

ثم تبدأ عملية التأديب والتوجيه وتعلّم الواجبات، في المرحلة الثالثة؛ مرحلة إعداد الطفل لما يراد له أن يقوم به من مسؤوليات، فقد ورد في حديث آخر، بصيغة أخرى: «الغلام يلعب سبع سنين، ويتعلَّم الكتاب سبع سنين، ويتعلَّم الحلال والحرام سبع سنين». وهذا يفرض في المرحلة الثالثة، أن يترجم الطفل المعلومات والخبرات إلى سلوك سليم ينسجم مع ما يهدف إليه الآباء من تأصيل للمفاهيم الإلهية المختلفة في نفسه.

أما العبارة الواردة في الحديث الشريف: «فإن أفلح، وإلّا فلا خير فيه»، فهي بحاجة إلى الكثير من التأمّل، إذ ربما يكون المقصود بهذه العبارة، أنَّ هذه المراحل هي مراحل تأسيسيَّة لشخصيَّة الإنسان، بمعنى أنه إذا لم تتعمّق في داخله على مدى إحدى وعشرين سنة، المبادئ والمفاهيم، وفشلت التربية في تهيئته وإعداده للحياة، دون أن يكون لذلك الفشل مبررات خارجية ساهمت في حدوثه، فمن الصعب جداً أن يفلح بعد ذلك، ما يحملنا إلى الاعتقاد بأنَّ الانحراف ينشأ عن إهمال هذه المراحل، وفعالية العوامل الخارجية الأخرى، التي تتحدى عناصر التربية.

لم يتطرق القرآن الكريم إلى موضوع تربية الأولاد والتعاطي معهم بشكل تفصيلي، إلّا أنَّنا عند مراجعة الروايات الواردة عن الأئمة (عليهم السلام) وسيرتهم، نجد الكثير من العناوين المفصلية في تكوين شخصية الطفل، ونلاحظ عدة أساليب تربوية اعتمدها أهل البيت (عليهم السلام) مع أولادهم. عن رسول الله محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم): «أحبّوا الصبيان وارحموهم»، وروي أنَّ رجلاً قال: «ما قبَّلت صبياً قط»، فلمّا ولَّى قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «هذا عندي من أهل النار». فالحب سمة من السمات التي تميّز بها رسول الله في حرصه على أمته، وفي رحمته لها، بل للعالمين جميعاً، وذلك في قوله تعالى: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ) (التوبة/ 128)، وقوله تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ) (الأنبياء/ 107). هذا الأمر كان سر نجاح الرسول محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) في دعوته، وإحداثه التغيير الهائل في المجتمع البدوي القاسي الذي لم تجمعه أيّة حضارة أو مدنيّة سابقة، بل تكاملت عنده كلّ عوامل التفرقة والعداوة، مشيراً إلى أن هذا العنوان هو عنوان دائمي في علاقة الإنسان مع أولاده والآخرين، ولا سيما أنَّ المرء يحرص على من يحب ويرحمه، بخلاف عناوين أخرى، حيث نجد أنّ دورها ينحصر طبيعياً في مرحلة زمنية خاصة أو في ظروف موضوعية.

وأخيراً.. تربية الطّفل من الأمور التي تحتاج دقّةً ووعياً عالياً من قبل الأهل والمربّين، لأنَّ انتقال الطّفل من مرحلة إلى أخرى، يتطلّب تعاملاً مختلفاً معه، بما يؤمِّن سلامة هذا الانتقال، إذ نجد اليوم الكثير من التحدّيات والضّغوطات من داخل العائلة ومن خارجها ومن المحيط، والتي تؤثّر في الطّفل وتعمل على تشكيل شخصيّته، فهل من ينتبه ويؤدّي الأمانة بحفظ الطّفل الذي هو مشروع إنسان للمستقبل؟!

