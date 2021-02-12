كيف نعبّر عن حبِّنا للوطن؟

إيمانيات

إنّنا من موقع الإيمان، إنما نعبّر عن حبّنا للوطن عندما نحفظه ممن يتعرّضون له بتهديد؛ بأن ندافع عنه بوجه كلِّ معتدٍ وطامع، ونبذل جهودنا من أجل أن نبقيه موحَّداً حرّاً عزيزاً كريماً، ونمنع عنه عبث العابثين، فالّذين يحبّون الوطن، هم حرّاسه والذين يدافعون عنه، لا الّذين لا يبالون بذلك، أو الذين قد يساعدون العدوّ عليه لحساباتهم الخاصَّة. وقد عزَّز الإسلام موقع الّذين يبذلون دماءهم من أجل أوطانهم واعتبرهم شهداء، عندما قال: «من مات دون أرضه فهو شهيد»، فيما ورد عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنَّ الله عزَّوجلَّ يبغض رجلاً يدخل عليه في بيته ولا يقاتل».

وقد وقف أمير المؤمنين (عليه السلام) يندِّد بالمتخاذلين عن القتال، عندما قال لهم: «ألا وإنّي قد دعوتكم لقتال هؤلاء القوم ليلاً ونهاراً، وسرّاً وإعلاناً، وقلت لكم اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قطُّ في عقر دارهم إلّا ذلُّوا، فتواكلتم وتخاذلتم، حتى شنَّت عليكم الغارات، وملكت عليكم الأوطان».

ولا يقتصر الأمر في التَّعبير عن الحبّ للوطن على الدِّفاع عنه أو حفظه، رغم أهميّة ذلك، فهناك تعبير آخر عن ذلك، يتمثَّل باحترام قوانينه وأنظمته، والمحافظة على منشآته، والاهتمام ببيئته ومقدِّراته، واستثمار طاقاته، وإعمار أرضه، وأن يعمل كلّ مواطنٍ لتطوير وطنه ليكون أفضل الأوطان، أن لا يبخل بإمكاناته عليه. فحماية الوطن ليست في الحدود فحسب، ولكن أيضاً في اقتصاده وسياسته ووحدته وتماسكه وتكاتف أهله، أن يكون وطن عدل ومحبَّة وخير وتعاون وبذل وعطاء، وطناً يشعر فيه الإنسان بإنسانيَّته وكرامته وعزّته، وطناً بعيداً من الاستئثار والفساد والظّلم.

إنّنا أحوج ما نكون في مرحلة اهتزاز الأوطان، إلى تعزيز هذا الحبّ، وإلى التربية عليه، وأن نعتبر ذلك جزءاً من إيماننا، بل جزءاً أساسيّاً منه.

وبذلك نحفظ استقلال أوطاننا، ونواجه كيد الأعداء الذين يريدون النّيل من وحدتها وحريتها واستقرارها، أو الذين يريدون إضعاف حضورها في ميادين الحضارة والتقدّم، وإبقاءها في دائرة الجهل والتخلّف والحاجة ليسهل استلابها. وبذلك نحقِّق الطّموح الذي أراده الله لنا، عندما أراد لنا أن نكون خير أمَّة أخرجت للناس، أمَّة لا تكتفي بأن تشعّ على نفسها، بل على الآخرين أيضاً.

