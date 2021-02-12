واشنطن: لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء هجمات الحوثي

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واشنطن - الرياض - الوكالات: أكد وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن ان الولايات المتحدة «لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يهاجم الحوثيون السعودية».

وغرد وزير الخارجية الأميركي عبر حسابه على تويتر «السعودية شريك امني مهم»، وشدد على موقف الادارة الأميركية من الوصول الى تسوية ساسية للنزاع في اليمن.

وقال بلينكن انه بحث مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي الجهود المشتركة لتعزيز الدفاعات السعودية في مواجهة الهجمات التي تتعرض لها المملكة وذلك بعد ساعات من الهجوم على مطار ابها جنوب غرب المملكة. وفي وقت سابق اعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، ان بلينكن تحدث الى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد هجوم الحوثي الارهابي على مطار ابها.

وأضاف للصحافيين ان الولايات المتحدة كررت ضماناتها بأنها تعتزم مساعدة السعودية على تعزيز قدراتها الدفاعية. كما ذكر ان «قادة الحوثيين سيكونون مخطئين ان ظنوا ان هذه الادارة ستخفف الضغط. سيكونون تحت ضغط كبير».

وتابع ان الولايات المتحدة ستدلي بالمزيد من التصريحات في الأيام المقبلة بشأن الهجوم الذي شنه الحوثيون بطائرات مسيرة. ولاحقا اعلنت الخارجية الأميركية، ان بلينكن بحث مع نظيره السعودي الجهود المشتركة لتعزيز الدفاعات السعودية. وأكدت الخارجية الأميركية انها «ستواصل الضغط على الحوثيين بسبب اعمالهم المشينة» وأشارت الى ان تركيز ادارة الرئيس جو بايدن «سيكون دبلوماسيا لانهاء الحرب باليمن». وقالت «نسعى لتسوية تفاوضية تنهي الحرب ومعاناة اليمنيين» وتابعت «ادارة بايدن تدعم (المبعوث الأممي الى اليمن مارتن) غريفثس وترغب في العمل معه». وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، اكد الأربعاء، ان ادارته لن تتردد في استخدام القوة لحماية الولايات المتحدة وحلفائها. وذلك بعدما اكدت واشنطن وقوفها مع السعودية، اثر هجوم حوثي استهدف مطار ابها الدولي بمسيرة مفخخة.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الأربعاء عن اعتداء ارهابي نفذته ميليشيات الحوثي مستهدفة مطار ابها، مؤكداً السيطرة على حريق طال طائرة مدنية نتيجة استهداف الميليشيات المدعومة من ايران، موضحاً ان الطائرة المفخخة التي حاولت استهداف مطار ابها نسخة من المسيرة الايرانية «أبابيل تي».

