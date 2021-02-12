بايدن يتجاهل نتانياهو.. و«الليكود» يرسل رقم هاتفه

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: في خضم ازمة الاتهامات بالفساد التي يواجهها رئيس الوزراء الاسرائيلي، يثير تجاهل الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن لبنيامين نتانياهو القلق في معسكر حزبه «الليكود» فبعد ثلاثة أسابيع من تنصيبه لم يتصل بايدن بعد بنتانياهو لمناقشة ملف السلام الفلسطيني-الاسرائيلي.

وبعد الرعاية التفضيلية التي لقيها من الرئيس السابق دونالد ترامب صار نتانياهو مجبراً على التعامل مع بايدن الذي يبدو غير متعجل للتقرب منه او الخوض في الملف الاسرائيلي- الفلسطيني الشائك وهو مايدل عليه تأخر اتصاله هاتفيا بنتانياهو. واذا كان نتانياهو يتظاهر بعدم المبالاة من انتظاره المستمر منذ اكثر من ثلاثة اسابيع منذ تسلم الرئيس الأميركي منصبه فان مسؤول الفرع الدولي في حزب «الليكود» ضاق ذرعاً من تأخر التواصل المباشر بين الرجلين وتساءل داني دانون في تغريدة «هل حان الوقت اخيراً للاتصال بزعيم اسرائيل اقرب حليف لأميركا؟» وللتشديد على الأمر قدم لبايدن رقم هاتف يصله برئيس الوزراء الاسرائيلي.

في الجهة الأميركية اتهمت المندوبة الأميركية السابقة في الأمم المتحدة نيكي هايلي ادارة بايدن بأنها «تتجاهل صديقاً مثل اسرائيل» في حين «تتودد» الى «عدو مثل ايران».

وفي واقع الأمر فقد اعتاد نتانياهو الذي يخوض حملة لانقاذ مسيرته السياسية على تلقي الدعم من الرئيس الجمهوري السابق لكن لاتوجد فائدة يمكن ان يجنيها خلفه الديموقراطي من النسج على نفس المنوال قبل انتخابات الكنيست المقررة في 23 مارس. وقال رئيس المنظمة الأميركية اليهودية «جي ستريت» جيرمي بن عامي انه «من الواضح اننا في وضع مختلف تماماً» .

