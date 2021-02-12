احتجاجات عنيفة في السودان.. وحظر تجوال في ولايتين

عربيات ودوليات

الخرطوم - الوكالات: فرضت السلطات السودانية حظر التجوال في مدينتين بولايتي شرق دارفور وغرب كردفان ليرتفع عدد الولايات التي فرضت حظر تجوال الى 5 من اصل 18، على خلفية احتجاجات منددة بتردي الأوضاع المعيشية، شهدت اعمال عنف ونهب. ‎

وتقر الخرطوم بوجود ازمات اقتصادية عديدة، وأدت حكومة جديدة، الأربعاء، اليمين الدستورية، وسط وعود بالعمل على تلبية مطالب الشعب.

وشهدت مدينة الضعين احتجاجات عنيفة احرقت خلالها سيارات حكومية ومقر اذاعة وتلفزيون الولاية ومباني ديوان الزكاة (حكومي) التي نهبت مخازنه. ويعاني السودان ازمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي؛ بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية الى ارقام قياسية، حيث يبلغ سعر الدولار حاليا 55 جنيها بالسوق الرسمية و390 في الموازية.

