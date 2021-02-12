قمة أميركية - صينية «متوترة» على الهاتف

عربيات ودوليات

واشنطن - بكين - الوكالات: تحدث الرئيس الأميركي جو بايدن مع نظيره الصيني شي جينبينغ في أول اتصال مباشر له مع زعيم ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر وتوليه منصبه الشهر الماضي. وهذه المكالمة «المتوترة» هي الاولى بين شي ورئيس أميركي منذ المحادثة بين الرئيس الصيني والرئيس السابق دونالد ترامب في مارس الماضي. ومنذ ذلك الحين، تدنت العلاقات بين البلدين إلى أسوأ مستوى لها منذ عقود. وأفاد البيت الأبيض بأن بايدن أبلغ الرئيس الصيني بأن أولوية الولايات المتحدة هي المحافظة على منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة. وأكد بايدن لنظيره الصيني مخاوفه الأساسية بشأن الإجراءات الصينية الصارمة في هونغ كونغ وانتهاكات حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ، حيث تقطن أقلية الإيغور المسلمة. في المقابل نقلت «رويترز» عن التلفزيون الصيني أن شي جينبينغ أبلغ بايدن بتطلعه لأن تتعامل واشنطن بحذر مع ملفات تايوان وهونغ كونغ وإقليم شينجيانغ. كما أكد الرئيس الصيني خلال الاتصال أن التعاون هو الخيار الوحيد لبكين وواشنطن، مشددا على ضرورة وجود احترام متبادل وإدارة للنزاعات بطريقة بناءة.