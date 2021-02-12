بحر الفقاعات القاتلة.. بيروت نجت بالصدفة من كارثة جديدة

عربيات ودوليات

تناقلت مواقع التواصل والصحف اللبنانية تقريرا عن تقديرات خبير الماني حول مرفأ بيروت الذي نجا بمحض الصدفة من جحيم تفاعل مواد كيماوية شديدة الخطورة كانت مازالت مخزنة فيه بعد الانفجار الهائل كما شغلت الارقام المتصاعدة لضحايا العنف المنزلي اهتمام الشارع ومنظمات حماية حقوق المرأة.

وبعد العثور على عشرات الحاويات التي تضم مواد كيماوية شديدة الخطورة في المرفأ عقب الانفجار، وقع لبنان في نوفمبر عقداً مع شركة «كومبي ليفت» الألمانية بقيمة 3,6 ملايين دولار للتخلص منها في غياب امكانات او خبرات محلية تقوم بذلك.

وقال مدير المشروع لدى الشركة مايكل وينتلر «وجدنا مواد اذا اختلطت مع بعضها قد تؤدي الى انفجار». وأضاف «المرفأ محظوظ لأنه كانت هناك مسافة بين الحاويات». وتحدث عن «بحر او نهر من المواد الصفراء والخضراء» تسربت من بعض الحاويات وكانت تتفاعل على شكل «فقاعات».

مجهول ثان

ويبدو ان سبب تخزين هذه المواد سيظل «مجهولا» ايضاً. كحال نيترات الأمونيوم التي سببت الانفجار. وقال وينتلر «يبدو ان ما من احد من السلطات يعلم شيئاً عن هذه الشحنات».

وروى ان ارتداءه ملابس الوقاية انقذه عند تسرب حمض الهيدروكلوريك من اسفل برميل كان يرفعه وتناثره على الأرض ويشكل حمض الهيدروكلوريك وهو مادة سامة ومسببة للتآكل، 60% من المواد التي تعاملت معها «كومبي ليفت» التي اضطرت ايضا للتعامل مع آلاف الليترات من الأسيتون الشديد الاشتعال، وحاويات من بيروكسيد الهيدروجين، وهو مركب كيماوي سائل وكان يمكن للمادتين في حال اختلاطهما ان تحدثا انفجارا. الا ان وجود الحاويات في مواقع منفصلة عن طريق الصدفة حال دون وقع كارثة وفق وينتلر وشملت المواد «الأكثر خطورة» حمض الهيدروفلوريك الذي يمكن ان يكون مميتاً اذا دخل مجرى الدم او لامس الجلد.

العنف المنزلي

وفي قصة اخرى اثارت تقارير مقتل ثلاث نساء في لبنان، في عنف منزلي، غضبا في اوساط المجتمع، حيث كشفت السلطات عن تضاعف تقارير العنف المنزلي في بلد حظي بالثناء على قوانين جديدة اقرها لحماية المرأة. وكانت اكثر حالات القتل شهرة حالة عارضة الأزياء زينة كنجو، التي قتلت خنقا في منزلها، وصدرت مذكرة توقيف بحق زوجها، المتهم بقتلها بعد فراره الى تركيا. ودعت قناة اخبارية محلية زوجها، ابراهيم غزال، لمشاركة روايته للأحداث، ما اثار الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ما يراه الكثيرون ثقافة لوم الضحية.

وقالت حياة مرشد، المديرة المشاركة في Fe-Male، وهي جماعة نسوية محلية «تساعد وسائل الاعلام اللبنانية في كثير من الأحيان في ترسيخ فكرة ان الرجال يمكنهم الافلات من هذه الجرائم». وفي ارقام جديدة قالت قوى الأمن الداخلي ان تقارير العنف الأسري تضاعفت العام الماضي، اذ تلقت 1468 حالة في الأشهر الـ12 الماضية، ارتفاعا من 747 خلال العام السابق.

