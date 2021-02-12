ماكرون لن يزور لبنان قبل تشكيل الحكومة

عربيات ودوليات

باريس - الوكالات: أعلن مصدر في الاليزيه امس ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لن يزور لبنان ما لم تتقدم الأمور في البلاد، ويتم تشكيل حكومة حسبما ذكر الموقع الالكتروني لقناة «سكاي نيوز عربية».

وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري اعلن بحث الأزمة في لبنان مع ماكرون، مضيفا انه اجرى محادثات مع الرئيس الفرنسي حول العراقيل الداخلية التي تعترض تشكيل الحكومة والسبل الممكنة لتذليلها.

وسبق ان دعا الرئيس الفرنسي، في ديسمبر، الساسة اللبنانيين الى تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الاصلاحات في البلاد، والا لن يحصل لبنان على مساعدات دولية. ووقتها اكد مسؤول بالرئاسة الفرنسية ان القوى العالمية «ستواصل الضغط على الطبقة السياسية» في لبنان، لتنفيذ الاصلاحات الضرورية للنهوض بالبلد من الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة التي يمر بها، والتي زادت بعد الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت في اغسطس الماضي.

