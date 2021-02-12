قطر: نعمل مع أميركا وإيران للعودة إلى الاتفاق النووي

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ان بلاده تعمل على تخفيف حدة التوتر في المنطقة بالدعوة للعودة الى الاتفاق النووي الايراني المبرم عام 2015. ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الشيخ محمد قوله ان «قطر تعمل وتسعى على ان يكون هناك خفض للتصعيد وأن يكون هناك اعادة للعملية السياسية والعملية الدبلوماسية للعودة الى الاتفاق النووي» جاءت هذه التصريحات في مذكرات اعلامية عن اتصالين هاتفيين اجراهما الوزير القطري مع كل من الممثل الأميركي الخاص بالشأن الايراني روبرت مالي ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان.

وتبحث ادارة الرئيس الأميركي جو بايدن سبل احياء الاتفاق النووي الذي وقعته ايران مع قوى عالمية وانسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018 وأعاد فرض العقوبات عليها.

وقال وزير خارجية قطر في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة خارجية اسبانيا ارانشا غونزاليس بالدوحة ان «ايران تعتبر دولة جارة لنا، وما يحدث في المنطقة ينعكس علينا بشكل مباشر، والولايات المتحدة هي حليف استراتيجي لدولة قطر ومن المهم الا نرى اي تصعيد في المنطقة». وتابع «كما ذكرنا في عدة مواقع في الماضي، على اتم الاستعداد ان نساهم في اعادة الاستقرار للمنطقة في حال ان الأطراف طلبوا اي شيء من دولة قطر» مؤكدا ان «قطر ستستمر في جهودها لأن هذا الشأن يهمنا بشكل مباشر».

في غضون ذلك اعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية «IAEA» ان ايران بدأت انتاج معدن اليورانيوم لاستخدامه كوقود لأحد مفاعلها، في انتهاك جديد لالتزاماتها بموجب الاتفاق حول النووي الايراني المبرم عام 2015.

وبحسب الاعلان فقد قامت الوكالة الأممية ومقرّها فيينا «في 8 فبراير بالتحقق من (وجود) 3,6 غرامات من معدن اليورانيوم في مصنع اصفهان» في وسط ايران. والمسألة حساسة لأن معدن اليورانيوم يمكن استخدامه في صناعة الأسلحة النووية. وجاء في البيان ان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي ابلغ الدول الأعضاء في الهيئة بالانتهاك الجديد.وكانت ايران قد اعلنت في وقت سابق ان الأبحاث التي تجريها حول انتاج معدن اليورانيوم ترمي الى توفير الوقود لمفاعل ابحاث في طهران.

وفي اول رد فعل لها دعت موسكو امس طهران الى «ضبط النفس» وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف لوكالة «ريا نوفوستي» للانباء «نتفهم المنطق الذي يكمن وراء افعالهم والأسباب التي تدفع ايران الى القيام بذلك. لكن، من الضروري البرهنة على ضبط للنفس وعلى نهج مسؤول». وقال ريابكوف ان رفع واشنطن العقوبات عن طهران بشكل فوري، غير ممكن، لافتا في الوقت نفسه الى انه يجب عدم المماطلة في الأمر.

