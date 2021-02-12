«جويش كرونيكل»: «الموساد» قتل فخري زادة

عربيات ودوليات

لندن - الوكالات: ذكرت صحيفة «ذا جويش كرونيكل» ان العالم النووي الايراني محسن فخري زاده الذي اغتيل في نوفمبر قرب طهران، قُتل بواسطة سلاح يزن طنا، جرى تهريبه الى ايران بواسطة جهاز المخابرات الاسرائيلي «الموساد» بعد تفكيكه الى عدة اجزاء.

ونقلت وكالة رويترز عن موقع الصحيفة اليهودية البريطانية ان مجموعة تضم اكثر من 20 عميلا بينهم اسرائيليون وايرانيون نصبت كمينا للعالم فخري زاده بعد مراقبته على مدى 8 اشهر.

وكانت وسائل اعلام ايرانية ذكرت ان فخري زاده (59 عاما) توفي في المستشفى، بعد ان اطلق مسلحون النار عليه في سيارته. وبعد وقت قصير من وفاته، وجّهت ايران اصابع الاتهام الى اسرائيل، وكتب وزير الخارجية محمد جواد ظريف على تويتر يقول «دلائل جدية على وجود دور اسرائيلي».

وقالت الصحيفة وهي اقدم صحيفة يهودية في العالم ان «الموساد» قام بتركيب السلاح الآلي على عربة نقل صغيرة (بيك اب)، مشيرة الى ان السلاح الذي كان يتحكم به عملاء عن بعد اثناء مراقبة الهدف كان ثقيلا للغاية، لأنه احتوى على قنبلة دمرت الأدلة بعد عملية القتل».

وأضاف ان الهجوم نفذته «اسرائيل بمفردها دون تدخل اميركي»، لكنه اوضح ان المسؤولين الأميركيين تلقوا اخطارا مسبقا بالأمر.

