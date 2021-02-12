الاستخبارات الإسرائيلية: طهران تحتاج عامين لصنع قنبلة نووية

عربيات ودوليات

القدس المحتلة - الوكالات: قدّرت شعبة الاستخبارات في الجيش الاسرائيلي «أمان» ان ايران تحتاج عامين على الأقل لتصنيع القنبلة النووية، ان هي قررت بدء ذلك. ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الاسرائيلية عن رئيس الشعبة تامير هايمان قوله في ايجاز صحافي «وفقا لتقديراتنا، فان ايران ستستغرق نحو عامين لتصنيع قنبلة، بمجرد ان تقرر القيام بذلك». وأضاف ان ايران وصلت الى نقطة منخفضة غير مسبوقة بسبب الاجراءات التي نفذتها اسرائيل والولايات المتحدة، لكنها لم تتوقف عن الاستثمار في مشروعها النووي.

وقال ان ايران في وضعها الحالي ترى ان الاتفاق النووي هو السبيل الوحيدة للخروج من الأزمة، ومن ثم فهي تحاول العودة الى الاتفاق الذي وقعته في 2015.

وحسب هايمان فان ايران تبدو عام 2021 محطمة ولكنها تقف على قدميها، وتأمل ان تغير الادارة الأميركية الجديدة موقفها تجاهها، ومع ذلك فان اولى بوادر هذا الموقف ليست واعدة بالنسبة لطهران.

