اختراق قاعدة إسرائيلية باستخدام طائرات مُسيَّرة

عربيات ودوليات

القدس المحتلة - الوكالات: كشفت وسائل اعلام اسرائيلية بأن قاعدة لجيش الاحتلال تعرضت لعملية تسلل نفذها لصوص مجهولون باستخدام طائرات مسيرة، في ثاني حادث امني من نوعه خلال ايام وأفادت القناة الـ12 الاسرائيلية بأن اللصوص استخدموا طائرات مسيرة لاقتحام قاعدة «ناثان» العسكرية في بئر السبع وضربت احداها شبكة الطاقة ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي واستخدم منفذو العملية ذلك للتسلل الى داخل القاعدة وذكرت القناة ان اللصوص استخدموا طائرات مسيرة ايضا بهدف جمع معلومات استطلاعية قبل تنفيذ العملية.

وفشل منفذو العملية، حسب القناة في سرقة اي اسلحة من القاعدة لكنهم تمكنوا من سرقة بعض المعدات العسكرية الأخرى.

وأكدت القناة ان الشرطة والجيش كانا على دراية بشأن العملية عندما كانت قيد التخطيط لكنهما فشلا في اتخاذ اي اجراءات لاحباطها. ولم تكشف القناة اي تفاصيل بشأن المعدات المسروقة، لافتة الى عدم توقيف اي مشتبه بهم في القضية حتى الآن.

وأكد الجيش الاسرائيلي في بيان اصدره للقناة ان «أحداث طارئة» وقعت في المنطقة اسفرت عن رفع مستوى التأهب في القاعدة فورا بما يشمل تعزيز حراسة الأهداف الأمنية والدفاعية، مشددا على عدم سرقة اي اسلحة من الموقع وعدم الحاق اي ضرر بمولد الكهرباء.

