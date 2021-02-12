السلالة البريطانية ستجتاح العالم

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عواصم - الوكالات: حذرت مديرة مجمع دراسات الجينوم المعني بمرض «كورونا» في بريطانيا شارون بيكوك من ان سلالة فيروس كورونا البريطانية ستنتشر على الأرجح في جميع انحاء العالم. وقالت بيكوك لهيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» ان «مكافحة الفيروس ستستمر لعشرة اعوام على الأقل والسلالة التي اكتشفت لأول مرة في مقاطعة كنت اجتاحت البلد، ومن المرجح ان تجتاح العالم». وأضافت «عندما ننتصر على الفيروس او يتحور بنفسه ويصبح غير خبيث، اي لا يسبب المرض يمكن ان نكف عن القلق بشأنه. لكن بالنظر للمستقبل اعتقد اننا سنواصل هذا لأعوام. سنواصل هذا لعشرة اعوام مقبلة في رأيي». ورصدت بريطانيا على مدى الأشهر الأخيرة ظهور سلالة من الفيروس، عرفت باسم «B-117» وأظهرت الدراسات ان تلك السلالة اكثر عدوى من الفيروس الأصلي بنحو 70%. وفي جنوب افريقيا ظهرت سلالة عرفت باسم «B.1.351»، الى جانب سلالة اخرى مثيرة للقلق في البرازيل.

وتسببت الطفرات باعادة القيود والاغلاقات في دول عدة حول العالم، بعد ان كانت قد رفعتها في وقت سابق.

وبحسب موقع «ورلد ميتر» المتخصص برصد الاحصاءات المتعلقة بالفيروس في العالم فقد بلغت اعداد الاصابات 107 ملايين و639 ألفا و508 اصابات.وتم تسجيل اصابات بالفيروس في اكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف اولى الحالات في الصين في ديسمبر 2019. وفي الوقت الذي بلغت فيه اعداد المتعافين 79 مليونا و556 ألفا و848 متعافيا، بلغت اعداد الوفيات اكثر من مليونين و358 وفاة. في غضون ذلك اوصت لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية باستخدام لقاح «أسترازينيكا-أوكسفورد» على نطاق واسع بما في ذلك من تتجاوز اعمارهم 65 عاما، وقالت ان فوائده تفوق مخاطره.وأضافت لجنة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية للتطعيم في المنظمة، ان اللقاح يجب ان يعطى على جرعتين، يفصل بينهما مهلة تتراوح بين 8 اسابيع الى 12 اسبوعا. وفي اوروبا مدّدت المانيا الاغلاق الجزئي المفروض لاحتواء فيروس كورونا حتى 7 مارس على الأقل وفق خلاصات اجتماع عقدته الحكومة الاتحادية مع سلطات الولايات الألمانية.

من جهتها اقرّت رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لاين بأن هيئتها اخطأت في شراء اللقاحات نيابة عن جميع دول الاتحاد الأوروبي قائلة «تأخرنا في الترخيص. كنا متفائلين للغاية فيما يتعلق بالانتاج الضخم».

