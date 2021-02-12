157 مليون شخص حول العالم تلقوا التطعيم

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: اكدت وكالة «بلومبيرغ» ان اكثر من 157 مليون شخص تلقوا التطعيم ضد فيروس «كورونا» حول العالم. وتجاوزت حالات الاصابة بفيروس «كورونا» 107 ملايين؛ فيما تخطى عدد الوفيات 2.35 مليون شخص.

الى ذلك وافقت المكسيك على الاستخدام الطارئ للقاحين صينيين، فيما ضمت ماليزيا غير المواطنين الى حملة التطعيم المجانية. فيما بقيت الحالات الجديدة في الولايات المتحدة اقل من 100000 لليوم الثالث على التوالي للمرة الأولى منذ الأسبوع الثاني من نوفمبر.

كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس ادهانوم غيبرييسوس، قال الأسبوع الحالي، ان اكثر من 90% من الدول التي تعطي اللقاحات لسكانها في الوقت الراهن هي بلدان غنية، و75% من الجرعات التي اعطيت للناس، والبالغ عددها 130 مليون جرعة، تم توزيعها في 10 بلدان فقط.

