كينين ودعت «أستراليا المفتوحة»

دوليه

ودعت المصنفة الرابعة عالمياً الأميركية صوفيا كينين بطولة أستراليا المفتوحة التي تحمل لقبها أمس، بهزيمة قاسية أمام الإستونية كايا كانيبي في الدور الثاني، فيما عبرت المصنفة الأولى الأسترالية آشلي بارتي إلى دور الثالث. وعانت الأميركية (22 عاماً) منذ وصولها إلى ملبورن لتبقى على مستوى التوقعات، لكن كانيبي جردتها من اللقب في الدور الثاني عندما هزمتها بمجموعتين متتاليتين 6-3 و6-2. وقالت كانيبي التي كان لديها 10 إرسالات حاسمة «لقد قدمت أداء جيداً، وكانت خطتي هي اللعب بقوة». وكانت كينين بدأت حملة الدفاع عن لقبها بفوز صعب على الأسترالية مايديسون إينغليس 7-5 و6-4 الإثنين في الدور الأول. وتوجت قبل عام في ملبورن بلقبها الكبير الأول بفوزها في النهائي على الإسبانية غاربيني موغوروتسا. وستلعب الإستونية البالغة من العمر 35 عاماً في الدور المقبل مع الكرواتية دونا فيكيتش. من جهتها، وضعت بارتي الصداقة جانباً وتغلبت على مواطنتها داريا غافريلوفا، رغم تعثرها في البداية، لتنهي المباراة بفوز 6-1، 7-6 (9/7) على زميلتها في كأس الاتحاد. وفي مباراتين أخريين، تفوقت المصنفة السادسة التشيكية كارولينا بليسكوفا على الأميركية دانييل كولينز 7-5 و6-2، فيما فازت السويسرية بليندا بينشيتش، المصنفة 12، بصعوبة على الروسية المخضرمة سفيتلانا كوتزنتسوفا 7-5، 2-6، و6-4 في ساعتين و39 دقيقة. ولدى الرجال، بلغ النجم الروسي الصاعد أندريه روبليف المصنف سابعاً الدور الثالث بفوزه على البرازيلي تياغو مونتيرو 6-4 و6-4 و7-6 (10/8).