أتالانتا جرّد نابولي من الكأس

دوليه

لحق اتالانتا برغامو بيوفنتوس الوصيف الى المباراة النهائية لمسابقة كأس إيطاليا بتجريده نابولي من اللقب عندما تغلب عليه 3-1 أول من امس في إياب نصف النهائي. وسجل الكولومبي دوفان ساباتا (10) وماتيو بيسينا (16 و78) أهداف أتالانتا، والمكسيكي هيرفينغ لوسانو (53) هدف نابولي. وكان الفريقان تعادلا سلباً ذهاباً على ملعب «دييغو مارادونا» الأربعاء الماضي. وكان يوفنتوس بلغ المباراة النهائية المقررة في 19 مايو المقبل على الملعب الأولمبي في روما، بتعادله السلبي امام ضيفه إنتر بعدما كان تغلب عليه 2-1 ذهابا في ميلانو الثلاثاء الماضي.

وهي المرة الخامسة التي يبلغ فيها أتالانتا المباراة النهائية بعد 1963 عندما توج باللقب الوحيد في تاريخه في مختلف المسابقات، و1987 و1996 و2019 عندما خسر امام نابولي وفيورنتينا ولاتسيو على التوالي. وجعل أتالانتا من مسابقة الكأس المحلية هدفا له هذا الموسم لتتويج حقبته الرائعة مع مدربه جان بييرو غاسبيريني الذي يشرف على ادارته الفنية منذ عام 2016. وكان نابولي توج باللقب في الموسم الماضي على حساب يوفنتوس بركلات الترجيح رافعا رصيده من الالقاب في المسابقة الى ستة. وفشل نابولي في بلوغ النهائي الحادي عشر في تاريخه.

ونجح ساباتا في افتتاح التسجيل في الدقيقة العاشرة اثر تلقيه كرة من الهولندي مارتن دي رون سددها قوية بيمناه من خارج المنطقة.

وأضاف بيسينا الهدف الثاني مستغلا تمريرة من ساباتا داخل المنطقة تابعها بيسراه فارتطمت بالقائم الايمن للحارس الكولومبي دافيد اوسبينا وعانقت الشباك (16).

وقلص لوسانو الفارق مطلع الشوط الثاني عندما استغل تسديدة للفرنسي تيمويه باكايوكو داخل المنطقة فسددها في الوهلة الاولى بيمناه ارتدت من الحارس بيارلويجي غوليني وتهيأت امامه مجددا فتابعها بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى (53).

ووجه بيسينا الضربة القاضية لنابولي بتسجيله الهدف الثالث بعد تلقيه كرة على كبق من ذهب من ساباتا عند مشارف المنطقة فتوغل داخلها متلاعبا بمدافعين قبل ان يتابعها بيسراه على يسار أوسبينا (78).

