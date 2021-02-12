سيتي إلى ربع النهائي

دوليه

لحق مانشستر سيتي بجاره مان يونايتد إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الانكليزي بفوزه على مضيفه سوانسي سيتي من الدرجة الأولى (الثانية عملياً) 3-1 أول من امس في ثمن النهائي. وسجل كايل ووكر (30) ورحيم سترلينغ (47) والبرازيلي غابريال جيزوس (50) اهداف مانشستر سيتي، ومورغان وايتايكر (77) هدف سوانسي سيتي. وكان مان يونايتد وبورنموث من الدرجة الثانية أول المتأهلين الى ربع النهائي بفوز الاول على ضيفه وست هام يونايتد 1-0 بعد التمديد، والثاني على مضيفه برنلي 2-0 الثلاثاء في افتتاح مباريات ثمن النهائي.

وهو الفوز الخامس عشر على التوالي لمانشستر سيتي في مختلف المسابقات أكد به استعداده الجيد للقمم المرتقبة ضد توتنهام غدا وايفرتون الاربعاء المقبل وارسنال في 21 فبراير في المراحل 24 و25 و26 من الدوري الذي يسعى الى استعادة لقبه حيث يتصدر بفارق خمس نقاط امام جاره مان يونايتد مع مباراة مؤجلة لرجال غوارديولا، قبل ان يحل ضيفا على بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

