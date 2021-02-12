سان جرمان تجاوز عقبة كان

دوليه

تجاوز باريس سان جرمان عقبة مضيفه كان، الدرجة الثانية، 1-0 أول من أمس في الدور 32 من مسابقة كأس فرنسا. وسجل اللاعب الإيطالي مويس كين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49.

وفي ليلة وصول الفريق الباريسي إلى ثمن نهائي المسابقة، تعرض النجم البرازيلي نيمار، الذي غادر أرض الملعب في الدقيقة 60 تاركاً مكانه لكيليان مبابي، لإصابة في فخذه الأيمن قبل 6 أيام على مواجهة برشلونة في الكامب نو في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. ووضع مرسيليا حداً لسلسلة نتائجه السلبية في مبارياته السبع الأخيرة في مختلف المسابقات وحقق فوزه الأول منذ أكثر من شهر، عندما تغلب على مضيفه أوكسير من الدرجة الثانية 2-0 وبلغ الدور ثمن النهائي. وسجل الأرجنتيني داريو بينيديتو (54) والسنغالي أحمدو بامبا ديانغ (90+2) الهدفين.

وبلغ ليل متصدر الدوري وموناكو الدور ثمن النهائي بفوز الاول على مضيفه ديجون بهدف وحيد سجله الغيني أغويبو كامارا (16)، والثاني على مضيفه غرونوبل بالنتيجة ذاتها سجله المونتينيغر ي ستيفان يوفيتيتش في الدقيقة 36. وعمق لنس جراح مضيفه نانت عندما تغلب عليه 4-2.وفجر تولوز من الدرجة الثانية مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه مضيفه بوردو عندما تغلب عليه بهدفين نظيفين. وتأهل أيضا مونبلييه بفوزه على مضيفه ستراسبورغ بهدفين نظيفين. كما تأهل نيس بفوزه على مضيفه نيم بثلاثة 3-1، ومتز بتغلبه على مضيفه أميان (درجة ثانية) 2-1، وبريست بفوزه على روديه (درجة ثانية) 2-1.

