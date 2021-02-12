الزمالك يواجه مولودية الجزائر

دوليه

تشهد المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا مواجهة عربية من العيار الثقيل اليوم الجمعة بين الزمالك وضيفه مولودية الجزائر. ويرغب الزمالك في استثمار حالته الفنية والبدنية المميزة هذا الموسم وتصدره الدوري من أجل حصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالمجموعة. ووصل الزمالك الى نهائي النسخة الماضية وواجه غريمه الأهلي المصري في مباراة سميت نهائي القرن لكنه خسر بهدفين لهدف. ورفع الزمالك شغار التعويض في الموسم الحالي أملا في حصد اللقب بعدما خسره في النسخة الماضية.

وصعد الزمالك لهذا الدور دون لعب دور الـ32 بعدما انسحب منافسه جازيلي التشادي. ويدخل الزمالك اللقاء بمعنويات جيدة بعد الفوز في آخر لقاء على الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة في الدوري الذي يعتلي صدارته. ويغيب عن الفريق في دوري الأبطال مهاجمه الجديد التونسي سيف الدين الجزيري غير المقيد، بينما تبدو صفوف الفريق مكتملة بعد عودة فرجاني ساسي الذي غاب أمام الاتحاد للايقاف وأشرف بن شرقي الذي كان مصابا وكذلك أحمد أبو الفتوح.

ومن المنتظر أن يدفع البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الزمالك بتشكيلة تضم محمد أبو جبل وأحمد أبو الفتوح ومحمود علاء ومحمود الونش وحازم امام وطارق حامد وامام عاشور وفرجاني ساسي وأوباما وزيزو وبن شرقي.

من جانبه، يسعى مولودية الجزائر لمصالحة جماهيره التي أصيبت بخيبة أمل بسبب نتائج الفريق الباهتة في الدوري الجزائري هذا الموسم.

وتخطى المولودية عقبة الصفاقسي التونسي بدور الـ32 لدوري الأبطال لكنه يعاني من انطلاقته المخيبة بالدوري المحلي خلال الموسم الحالي حيث يحتل المركز السابع في ترتيب المسابقة بعد مرور 11 مرحلة.

كما حقق انتصارا وحيدا في مبارياته الست الأخيرة بالدوري وبالتالي يأمل في العودة من مصر ولو بنقطة خاصة مع صعوبة المجموعة التي تضم أيضا الترجي التونسي وتونجيبت السنغالي. ويصعد أول وثاني المجموعة لدور الـثمانية الذي سيقام بنظام الذهاب والاياب.

