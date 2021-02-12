غريب: طلبنا رسمياً تواجد صلاح بالأولمبياد

دوليه

قال مدرب المنتخب الأولمبي المصري شوقي غريب انه طلب رسمياً انضمام محمد صلاح لاعب ليفربول الانكليزي مع المنتخب في أولمبياد طوكيو التي تقام صيف هذا العام.

وتابع غريب: «طلبت ضم صلاح من اللجنة الخماسية التي كانت تدير الاتحاد المصري لكرة القدم وتم تكرار الطلب مع أحمد مجاهد رئيس الاتحاد الحالي».

وأضاف: «لدينا معسكرين فقط قبل الأولمبياد الأول سوف يكون في مارس المقبل والثاني في يونيو فيما تقام قرعة البطولة في أبريل».

وزاد: «الدوري هذا الموسم صعب للغاية وذلك أظهر التغيير الكبير في خريطة الترتيب لكن تبقى المنافسة على البطولة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك».

وعن متابعة لاعبين جدد في الدوري لضمهم في المعسكر المقبل، أوضح غريب: «بالطبع هناك من لفتوا نظري في الدوري، لكن يتم مناقشة ذلك مع باقي أعضاء الجهاز الفني».

وأردف: «لدينا أيضا منافسة شرسة على مركز حراسة المرمى حيث للمرة الأولى يشارك 3 حراس من المنتخب الأولمبي بشكل أساسي في الدوري مع فرقهم ويظهرون بمستوى متميز مثل محمد صبحي مع الاتحاد السكندري محمود جاد مع انبي وعمر رضوان مع أسوان».

كما أشاد غريب بمصطفى محمد لاعب الزمالك المعار لغلطة سراي قائلا: «انه مهاجم رائع وتواجده في أحد أكبر الأندية في أوروبا مثل جالطة سراي سوف يزيد من تطور مستواه».

