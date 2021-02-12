الأوروغوياني أوستوغيتش يدير «دربي الرياض»

دوليه

ذكرت تقارير صحافية أن طاقم حكام من أوروغواي سيدير مباراة دربي العاصمة السعودية بين النصر والهلال. وتقام المباراة يوم 23 فبراير الحالي بملعب جامعة الملك سعود ضمن الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة «الشرق الأوسط» فإن لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم استقرت على الاستعانة بالحكم استيبان أوستوغيتش لادارة المباراة. وسيعاون أوستوغيتش مواطنيه نيوكولاس تاران وريتشارد ترينيداد فيما سيتولى الكولومبي نيكولاس جالو الاشراف على تقنية الفيديو (فار). وأدار أوستوغيتش المباراة النهائية لكأس العالم للأندية المقررة أمس الخميس في العاصمة القطرية الدوحة بين بايرن ميونخ الألماني وتيغريس اونال المكسيكي.

