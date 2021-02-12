التوقف يهدد إقلاع «الطائرة»

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جاء توقف النشاط الرياضي بسبب الاجراءات المتبعة لمكافحة فيروس كورونا في وقت قاتل بالنسبة للعبة الكرة الطائرة التي كانت تسير في منحنى تصاعدي غير مسبوق منذ مواسم عديدة جعل المنافسة على بطولة الدوري بأوجها قبل منافسات المربع الذهبي الحاسمة التي كان من المفترض أن تنطلق الثلاثاء المقبل.

وتأهلت فرق الكويت والعربي وكاظمة والقادسية الى المربع الذهبي حيث جمع الأبيض والأخضر 17 نقطة في الدور الأول، فيما حقق البرتقالي والأصفر 16 نقطة وهو ما يعكس واقع المنافسة المحتدمة بين الرباعي وتقارب المستويات بينهم والتي تعكسها نتائج مواجهاتهم التي شهدت تبادل الفوز طوال الموسم الحالي.

وعملت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة الطائرة بجد قبل بداية الموسم من خلال اجتماعتها مع مسؤولي الاندية والبحث عن أفضل الانظمة التي من شأنها أن تطور مسابقات اللعبة وهو ما يحسب لرئيس اللجنة السابق ونائب رئيس اللجنة الحالي د. مشعل رمضان الذي سعى بصورة كبيرة من أجل تطبيق نظام يزيد من عدد المباريات وينمي روح المنافسة بين الفرق وهو ما تحقق بمساعدة الأندية التي منحت فرقها اهتمام كبير أثمر عن تطور مستوى الدوري وعودة الاهتمام الجماهيري والاعلامي للعبة.

ومما لا شك فيه أن عودة المحترف الأجنبي ساهمت بصورة كبيرة في تطور المستوى ودفعت أربعة فرق للتنافس على لقب الدوري، لكن جاء قرار تعليق النشاط الرياضي للحد من انتشار فيروس كورونا، بمثابة الضربة القاصمة للعبة اذ تعتبر الكرة الطائرة من أكثر الألعاب التي تحتاج الى استمرارية وأي توقف يعود بالسلب على المستوى العام. وطالب مسؤولو الاتحاد بإبقاء تدريبات الفرق على أقل تقدير من أجل أن يحافظ اللاعبون على لياقتهم البدنية في حال عودة النشاط بعد التوقف، وهو ما يسعون الى الحصول عليه خلال الأيام المقبلة حتى لا يذهب هذا الجهد الكبير سدى وتعود الأمور الى المربع الأول.

