العصيمي مديراً لـ«سلة القادسية»

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عيّن مجلس ادارة نادي القادسية، ناصر العصيمي مديراً للعبة كرة السلة في النادي ضمن الجهود التي تبذلها الادارة لتلبية احتياجات اللعبة من أجل عودتها الى المنافسة من جديد خلال الفترة المقبلة. وسيعمل العصيمي مديراً للعبة على أن يبقى هاني الملا عضو مجلس الادارة مديراً عاماً، ويملك العصيمي خبرة في ادارة الالعاب حيث سبق له أدارة لعبة الجودو في النادي. يذكر ان القادسية تأهل للمربع الذهبي وأنهى القسم الاول في المركز الثالث بعد خسارتين من الكويت وكاظمة وفوز على الجهراء قبل ان يوقف الاتحاد النشاط الرياضي، كما انه غائب عن البطولات منذ فترة ليست قصيرة حيث كان اخر لقب حققه الاصفر لقب الدوري موسم 2015.

