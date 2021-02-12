«الكرة»: لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه الافتراءات والادعاءات

محلية

أصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا أول من أمس أكد فيه انه لن يقف مكتوف الايدي او ان يلتزم الصمت تجاه الافتراءات والادعاءات التي مورست بحق رئيس الاتحاد واعضائه.

وجاء في البيان مايلي: «يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين»،

تابعنا باستياء شديد ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من افتراءات وادعاءات بحق رئيس واعضاء مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم والتي تنال من سمعتهم وتشكك في ذممهم بطريقة سمجة ومكشوفة معروفة اسبابها ودوافعها ومصادرها.

ودرءا للمفاسد وصونا للكرامة ووضعا للحدود فإن الاتحاد الكويتي لكرة القدم يوضح الاتي :

ان من يشعل جذوة الاتهامات والافتراءات انما يضع نفسه في مخاصمة مع الحق وحليفا للباطل، وليس هناك افضل من التشكيك بالذمم المالية لتحقيق غايات السوء كرها وحقدا.

وحتى لايعتقد من اعتنق الكذب عقيدة للتشكيك بذممنا وتأليب الشارع علينا، اننا سنرتضي الاساءات خوفا او قلقا او اننا سنسمح بالتمادي في نشر سموم الشك والتشكيك بأي من اعضاء الاتحاد ضعفا ووهنا، بل اننا نؤكد ان الاتحاد سيتبع كافة القنوات القانونية المؤدية لضمان حقوقه وصون سمعة وكرامة اعضائه ومنتسبيه تجاه اي شخص يتبنى الكذب والافتراء منهجا للتكسب الاعلامي على حساب الذمم، لاسيما وان الملاءة المالية للاتحاد ليست بمنأى عن الرقابة الحكومية المتمثلة بالهيئة العامة للرياضة والرقابة الدولية متمثلة بالاتحاد الدولي للعبة، عدا عن ان هناك رقابة اساسية من قبل الجمعية العمومية وهي الجهة المخولة للاطلاع على بيانات مكاتب التدقيق المعتمدة في دولة الكويت، ولذلك اذا كان هناك من يدعي ويشكك بسياسة الاتحاد المالية او يمتلك مايثبت ادعاءاته فعليه ان يتبع الاجراءات القانونية التي تتيح له التوجه لجهات الاختصاص لتقديم بلاغ وهذا حق ملزم لكل مواطن في بلدننا الحبيب، وغير ذلك فاننا لن نسمح او نقبل بالتعدي على مالا يمكن التهاون تجاهه وهو سمعة وكرامة رئيس واعضاء الاتحاد ومنتسبيه.

اخيرا وليس آخرا، فان الاتحاد يوضح ان جميع ماتم من دفعات مالية سواء في عهد الاتحاد الحالي أو في زمن الاتحادات السابقة هو مثبت في سجلات الاتحاد، وأن الاتحاد ليس لديه ما يخفيه او يواريه طالما انه يعمل في النور وليس في الظلام الذي يحاول البعض جرنا اليه من اجل مصالح شخصية ضيقة.

اخيرا، فان الاتحاد يؤكد انه لن يقف مكتوف الايدي او ان يلتزم الصمت تجاه الافتراءات والادعاءات التي مورست بحق رئيسه واعضائه، كما انه يعرب عن امله في ان يتحرى كل شخص او مؤسسة الحقيقة والدقة فيما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي او الوسائل الاعلامية حتى لايعرض نفسه للمساءلة القانونية التي ستكون واجبة بحق جميع من اتخذ الكذب والافتراء وسيلة للطعن ظلما وبهتانا.

