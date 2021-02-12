القيادة السياسية هنأت إيران ومحمد الشارخ

أول النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، ومتمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سموه برسالة تهنئة إلى محمد عبدالرحمن الشارخ رئيس مجلس إدارة شركة صخر لبرامج الحاسب أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة فوزه بجائزة الملك فيصل فرع خدمة الاسلام لعام 2021م التي تمنحها مؤسسة الملك فيصل الخيرية لجهوده في تعريب وإنتاج برامج الحاسوب ومساهماته في إثراء الساحة الإسلامية والثقافة العربية، متمنيا سموه له دوام التوفيق والسداد لمواصلة عطائه المشهود ورفع راية الوطن العزيز في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيات تهنئة مماثلة.

