الكويت: الهجمات الإرهابية على السعودية أعمال آثمة وخطرة على أمن المنطقة

أول النهار

‏أعربت وزارة الخارجية عن ادانة واستنكار الكويت وبأشد العبارات لاستمرار الهجمات الارهابية والتي تمثلت باستهداف مطار أبها في ‏المملكة العربية السعودية الشقيقة ‏بطائرة مسيرة مفخخة من قبل ميليشيات الحوثي.

واوضحت الوزارة في بيان «ان مواصلة هذه الأعمال الارهابية الآثمة تؤكد الخطر الذي تمثله على الأمن والاستقرار في المنطقة واستمرار تحديها السافر للقانون الدولي والانساني باستهداف المدنيين والمناطق المدنية الأمر الذي تؤكد معه الوزارة ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن في لجم تلك الأعمال لما تمثله من تهديد صارخ للأمن والسلم الدوليين».‏

وأكدت الوزارة» وقوف الكويت التام الى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها».

