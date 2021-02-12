«المشتركة» الكويتية - النيوزلندية بحثت قضايا إقليمية ودولية

أول النهار

عقد الاجتماع الأول للجنة التعاون المشتركة بين الكويت ونيوزلندا في مقر وزارة الخارجية عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع حيث تم بحث عدد من المواضيع والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما تم بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات مختلفة أبرزها الأمن الغذائي والاقتصاد والتجارة الرقمية إضافة إلى البيئة والتعليم العالي والتنمية المستدامة والصحة والتقصي المجتمعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون الأميركتين السفير حمد المشعان لـ «كونا» إن الاجتماع شكل فرصة قيمة لوزارتي خارجية البلدين لتبادل وجهات النظر ومناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية.

