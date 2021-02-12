العودة إلى تطبيق «المواعيد المسبقة» و«الباركود» في التعاونيات قيد الدراسة

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علمت «النهار» ان فريق تطبيق الاشتراطات الصحية يبحث مع وزارة الشؤون آلية لتنظيم عمل الجمعيات التعاونية خلال فترة التشدد بالاجراءات الوقائية لمكافحة «كورونا» والتي ستستمر حتى السابع من شهر مارس المقبل.

وأكدت المصادر ان الفريق رصد ملاحظات على عمل الجمعيات التعاونية وخاصة خلال فترة الاغلاق المسائية حيث ان بعض الاكشاك والمحال غير المستثناة من قرارات مجلس الوزراء الأخيرة تستغل عمل الأسواق المركزية في الجمعيات للاستمرار في بيع منتجاتها غير الغذائية وغير الطبية.

وقالت المصادر: «بعد اغلاق الأسواق والمجمعات التجارية لاحظنا تحول الجمعيات التعاونية الى اماكن لقضاء الوقت والتجول على غير الحاجة من الأسواق المركزية الموجودة فيها فلهذا وجدناها بؤرة للتجمعات تستوجب اتخاذ اجراءات تنظيمية لها».

واشارت المصادر انه لم تتبلور حتى الآن آلية الاجراءات التي قد تتخذ الا انها لم تستبعد العودة لتحديد اعداد المتسوقين في الاسواق المركزية التابعة للجمعيات مع العودة الى تطبيق نظام المواعيد المسبقة والباركود مع استبعاد تحديد عدد الزيارات للجمعيات في الأسبوع الواحد. ولفتت المصادر الى انها لم تبلغ حتى الآن بامكانية فرض الحظر في البلاد مؤكدة ان جميع خططها للتعامل مع اي طارئ او مستجدات حاضرة وجاهزة.

الى ذلك اعلن الرئيس الميداني لفريق تطبيق الاشتراطات الصحية الفريق متقاعد عبدالفتاح العلي، انه منذ تشكيل اللجنة الوزارية لتطبيق الاشتراطات الصحية، تم تحرير 26 الفا و295 انذارا، وضبط 9787 مخالفة، فضلاً عن 503 أوامر اغلاق لمحال وأنشطة تجارية، مضيفاً ان العمل مستمر في رصد غير الملتزمين بتطبيق الاشتراطات الصحية.