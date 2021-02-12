«الصحة» توافق على تطعيم موظفي البنوك والفنادق

الأولى

وافقت السلطات الصحية على تطعيم موظفي الفنادق المعتمدة للحجر المؤسسي الصفوف الأمامية.

ودعا السكرتير العام لاتحاد أصحاب الفنادق محمد ناجيا في كتاب وجهه إلى مديري الفنادق إلى ضرورة تسجيل أسماء الموظفين العاملين في إدارات الاستقبال والتدبير المنزلي وخدمة الغرف الروم سيرفس، على أن تتم هذه العملية من دون تأخير.

وقال في كتابه إنه يجب أن يتم تزويد اتحاد أصحاب الفنادق بكشف بأسماء الذين يتم تسجيلهم.

من جانب آخر، أعلن أمين عام اتحاد مصارف الكويت د. حمد الحساوي ان وزارة الصحة وافقت على اعتبار القطاع المصرفي من القطاعات ذات الأولوية في التطعيم ضد ?يروس كورونا، نظرا لتعامل موظفي البنوك المستمر والمباشر مع جمهور العملاء، وأخذا بالاعتبار أهمية الخدمات المصرفية التي تقدم لجميع القطاعات.

وأكد في بيان صحافي ضرورة قيام موظفي البنوك بالتسجيل في التطبيق الخاص بلقاح COVID-19 على موقع وزارة الصحة الإلكتروني لحجز مواعيد التطعيم، لافتا إلى أنه سيتم إرسال المواعيد الخاصة بالتطعيم تبعا لآلية الأولوية المحددة سابقا لكل فئة من الفئات المستهدفة من قبل الجهات المعنية بوزارة الصحة.

وطالب موظفي البنوك بضرورة تحديث البيانات لمن سبق لهم التسجيل بالموقع، كما أكد أهمية قيام البنوك بتشديد التدابير والإجراءات الاحترازية والمحافظة على إجراءات التباعد الاجتماعي للوقاية من ?يروس كورونا.