100 مليار دولار سيولة خارجية

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كشفت مصادر موثوقة لـالنهار، عن تحضيرات حكومية لعمليات مبادلة جديدة للأصول بين صندوقي الاحتياطي العام والأجيال، مع عدم اتضاح الرؤية السياسية الخاصة بقانون الدين العام، موضحة ان الكويت تمتلك قرابة الـ100 مليار دولار كسيولة خارجية.

وبينت ان الحكومة ستواصل نقل اصول الاحتياطي العام الى الأجيال، في حال تأخر قانون الدين العام، لتعزيز مصداتها المالية وتدبير احتياجاتها العاجلة من السيولة.

وقالت المصادر ذاتها ان الحكومة ستنتقي الأصول الصالحة للخصخصة في الفترة المقبلة، على ان تبدأ في تنفيذ خطة موسعة لنقلها للقطاع الخاص في وقت لاحق، قائلة ان الأرباح المحتجزة ركيزة رئيسة ايضاً لتعزيز سيولة الاحتياطي العام.

وبينت المصادر ان الحكومة ماضية في تدبير السيولة، حيث استنزف العجز 50 مليار دينار خلال 7 سنوات مالية تقريباً.

ومع ارتفاع اسعار النفط وتجاوزه حاجز 61 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ مارس 2020، قدرت مصادر نفطية لـ النهار ارتفاع الأسعار لمستوى 70 دولاراً للبرميل بنهاية العام المالي الحالي 2021/2022، وهو ما يعني تراجع مستويات العجز المقدر في الميزانية الحالية بحدود 5 مليارات دينار تقريباً متراجعة بذلك من مستوى 12 ملياراً المقدرة في الميزانية وبنسبة تصل الى 42 في المئة تقريباً.

وتسعى الحكومة لزيادة ايراداتها الاجمالية وتحديداً الايرادات غير النفطية، من خلال تحصيل الديون المستحقة لدى الجهات الأخرى، والعمل على وقف الهدر في الانفاق وضبط مصروفات الانفاق الجاري على المدى الطويل، مع العمل على مواجهة جميع اشكال الفساد المالي والاداري التي تستنزف الموارد دون وجه حق.

ومن بين الآليات التي تستهدف الحكومة تحقيقها في المرحلة الحالية ما يتعلق بوضع آلية لسداد الأرباح المحتجزة لدى بعض الجهات في الفترة المقبلة والتي تعد احد منافذ السيولة التي تعول عليها الحكومة للوفاء باحتياجاتها خلال الفترة المقبلة.