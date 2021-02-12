تكويت «سكرتارية الجلسات» في جميع المحاكم

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أصدر وزير العدل د. نواف الياسين امس قرارا بتكويت موظفي «سكرتارية الجلسات» في جميع المحاكم بنسبة 100%.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الوزارة عيسى البشر أن هذا القرار جاء ضمن سلسلة الاجراءات التي تستهدف تحقيق الاحلال الوظيفي في الوظائف المعاونة بالمحاكم بدرجاتها المختلفة وسد النقص المحتمل اضافة لتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين الكويتيين في أكثر من قطاع بوزارة العدل وذلك لتيسير العمل في المرفق القضائي.

وأوضح أنه متابعة لموضوع «حجاب المحاكم» قامت الوزارة بانهاء العقد مع الشركة المعنية وفقا للاجراءات المتبعة.