ارتفاع التضخم بالكويت 2.9 % في 2020

الأولى

أظهرت بيانات الادارة المركزية للاحصاء ارتفاع الارقام القياسية لاسعار المستهلكين «التضخم» في الكويت بنسبة 2.95 في المئة في شهر ديسمبر الماضي على أساس سنوي.

وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى «الأغذية والمشروبات» قفز في ديسمبر الماضي 9.81 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019 كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية «السجائر والتبغ» بنسبة 2.43 في المئة.

وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة «الملبوسات» ارتفع 2.19 في المئة على أساس سنوي في حين استقرت أسعار مجموعة «خدمات المسكن» للشهر الثاني وبقيت عند مستوياتها المسجلة العام السابق.

وذكرت ان معدل التضخم في المجموعة الخامسة «المفروشات المنزلية» ارتفع بنسبة 4?18 في المئة، كما ارتفع مؤشر اسعار المجموعة السادسة «الصحة» بنسبة 1?73 في المئة، في حين شهدت أسعار المجموعة السابعة «النقل» ارتفاعاً بنسبة 3?34 في المئة.

ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس مستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية واما سنوية وعادة ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس النمو أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية.