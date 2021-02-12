واشنطن: لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء هجمات الحوثي

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واشنطن - الرياض - الوكالات: اكدت ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن انها «لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يهاجم الحوثيون السعودية» فيما شدد وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن خلال اتصال مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان على «الضمانات» بتعزيز قدرات المملكة الدفاعية.

وكتب وزير الخارجية الأميركي على حسابه في «تويتر» «السعودية شريك أمني مهم»، وشدد على موقف الادارة الأميركية من الوصول الى تسوية ساسية للنزاع في اليمن. وقال بلينكن انه بحث مع الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي الجهود المشتركة لتعزيز الدفاعات السعودية في مواجهة الهجمات التي تتعرض لها المملكة وذلك بعد ساعات من الهجوم على مطار ابها جنوب غرب المملكة.

من جهته اعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس ان بلينكن تحدث الى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد هجوم الحوثي الارهابي على مطار ابها.

وأضاف للصحافيين ان الولايات المتحدة كررت ضماناتها بأنها تعتزم مساعدة السعودية على تعزيز قدراتها الدفاعية كما ذكر ان «قادة الحوثيين سيكونون مخطئين ان ظنوا ان هذه الادارة ستخفف الضغط. سيكونون تحت ضغط كبير» مشيرة الى ان تركيز ادارة الرئيس جو بايدن «سيكون دبلوماسيا لانهاء الحرب باليمن». وكان الرئيس الأميركي جو بايدن اكد الأربعاء ان ادارته لن تتردد في استخدام القوة لحماية الولايات المتحدة وحلفائها. وذلك بعدما اكدت واشنطن وقوفها مع السعودية، اثر هجوم حوثي استهدف مطار ابها الدولي بمسيّرة مفخخة.