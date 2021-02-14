لا تفرطوا.. بإيجابيات «الجائحة»

Sunday النهار

مع أنَّ كورونا محنة أصابت العالم، وأدخلته في حالة من الذعر والهلع بما أحدثته وخلفته من تعطيل للحياة الاقتصادية والاجتماعية، فإن فيها شيئاً من المنحة يجب أن نحافظ عليه ونسعى إليه، حتى بعد زوال الجائحة، وانتهاء الخطر.

المتفائلون الذين يرون من الكوب نصفه المملوء ولا يشغلون أنفسهم كثيراً بنصفه الفارغ، يؤكدون أن الجائحة لم تخل من إيجابيات، ربما يأتي في مقدمتها الترابط الأسري الذي عاد إلى العوائل الكبيرة والصغيرة، إذ أصبح كل من الأب والأم ومعهم الأبناء من البنين والبنات يقضون معاً وقتاً أطول، تجمعهم موائد الغداء والعشاء، ويتسامرون معا ويرى بعضهم وجوه بعض بما تحمله من آمال وآلام، فأضحت الروابط الأسرية أقوى وأوثق، وغدت اللحمة واضحة وبادية بين الجميع.

وعلى الصعيد الاقتصادي أصبح في مقدور كل أسرة أن تقتصد في نفقاتها بعد أن قلت السفرات أو انتهت، وندر الخروج للكشخة والفسحة وغيرهما، وأمسى التسوق التقليدي عصيا على الرجال والنساء إلى حد بعيد.

ولا شك ان كل ذلك يمكن ان يرشد الإنفاق ويمنع هدر الأموال والأوقات والجهود والطاقات.

وفي اتجاه آخر مثلت كورونا بما فرضته من قعود في المنازل والبيوت لفترات طويلة فرصة سانحة أمام هواة الرياضة والتريض، فمنهم من استهواه المشي أو الركض للتخلص من الوزن الزائد أو الشحوم التي ترهل الأجسام، ومنهم من عاد يركب الدراجات الهوائية ويطوف بها في الأماكن المخصصة لذلك طلباً للترويح من جهة ونقصان الوزن من جهة أخرى.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل عمد البعض الى الاستزادة من المعرفة والثقافة فعمد الى الكتب العلمية والأدبية يقرأها أو يعيد قراءتها ما سيؤدي حتما الى زيادة الوعي وشيوع الثقافة.

وفي المحصلة يمكن القول ان جائحة كورونا ليست شراً كلها الا في عيون المتشائمين الذين يبصرون الدنيا بمنظار أسود، أما غيرهم وهم عموم الناس فيرون فيها الخير والشر العسر واليسر، الايجابيات والسلبيات.

والحاذق فعلاً هو من يعظم الايجابيات ويتجنب السلبيات فيجعل من المحنة منحة، خصوصا ان الدنيا لا تستمر على حال، وان بعد العسر يسرا، فعظموا الفوائد واستمروا عليها، واياكم والقنوط أو اليأس فإنه اشد من كورونا خطرا وأعظم اثرا.

