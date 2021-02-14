نحو مستقبل أخضر

Sunday النهار

دونت محمية الجهراء الكويتية بصمتها البيئية جلية في طريقها نحو العالمية وبناء مستقبل أخضر متوجة جهودا حثيثة امتدت سنوات عدة كللت أخيرا بتسجيلها على القائمة الخضراء الخاصة بالاتحاد الدولي لحماية الطبيعة ليتم البدء فيها واعتمادها للسنوات المقبلة. في موازاة ذلك، تستمر جهود الجهات المعنية في البلاد لتسجيل بقية المحميات الكويتية على القائمة الخضراء، مؤكدة بذلك التزامها البيئي ووعيها وجديتها في تحدي التغيرات المناخية وتخطيها عبر خطط وادارة بيئية حكيمة وسليمة لتحقيق مفهوم الاستدامة البيئية.

ويعتبر تسجيل محمية الجهراء على تلك القائمة اعتراف بفعاليتها ودلالة على نجاح جهود المحافظة عليها وتطويرها ويمهد الطريق لمزيد من التعاون مع الخبراء والمحميات الأخرى لاختيار السبل التي أثبتت فعاليتها في المحافظة على المناطق المحمية.

ويتم التنسيق حاليا بين الهيئة والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لتقييم محمية الجهراء وفق 17 معيارا والخاصة بادراجها محمية خضراء وعليه سيتم تسليم الشهادة النهائية واعتمادها عالميا.

وتعد القائمة الخضراء للمناطق المحمية التابعة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) أول معيار عالمي لأفضل الممارسات بمجال المحافظة على الطبيعة القائم على المناطق المحمية وهي معنية باصدار الشهادات للمناطق المحمية سواء كانت متنزهات وطنية ومواقع للتراث الطبيعي والمناطق المحمية المجتمعية والمحميات الطبيعية وغيرها.

وسيكون هذا الانجاز حافزا للمحميات الأخرى والجهات القائمة بالاشراف عليها لوضع وتنفيذ خطط الادارة الفاعلة في المحافظة عليها وتأهيلها وتطويرها والسعي لتسجيلها ضمن القائمة الخضراء.

وتشمل حول المعايير التي يعتمدها الاتحاد في القائمة الخضراء التحكم الرشيد فمحمية الجهراء ملتزمة بمعايير عالية من الأداء البيئي والاجتماعي اذ تدار المحمية بصورة تضمن المحافظة عليها واستغلال مواردها بشكل عادل ومستدام يراعي الفئات المستفيدة منها.

ومن بين المعايير أيضا الى خطة ادارة واضحة في التخطيط والتصميم السليم اضافة الى الادارة الفعالة للخطط ووجود نتائج ايجابية ونجاح الجهود المحافظة على المنطقة والمحمية وتطويرها وجميعها تلتزم بها محمية الجهراء.

وتقدم القائمة الخضراء حوافز للمساعدة في تطوير المحميات الطبيعية وادارتها والعمل على جعلها ذات تأثير ايجابي على المجتمع والطبيعة من خلال تقييم المواقع المسجلة على القائمة الخضراء بانتظام ومراجعتها اضافة الى تقديم ارشادات من الخبراء حول كيفية تحسين أدائها وتأثيراتها على الطبيعة والمجتمع.

كما أن الهيئة العامة للبيئة هي الجهة المختصة باعتماد السياسات والخطط والبرامج والقرارات واللوائح الخاصة بادارة المحميات والاشراف على عمليات الرصد والمراقبة المستمرة لضمان تنفيذ الخطط والقرارات واللوائح الخاصة بالمحميات وتنفيذ البرامج الخاصة بحماية وانتشار الحيوانات والنباتات وخصوصا الأنواع المهددة بالانقراض واعادة توطين الأنواع المنقرضة.

وتقع محمية الجهراء تحت اشراف وادارة الهيئة العامة للبيئة وتبلغ مساحتها 18 كيلومترا مربعا وتصنف ضمن الصنف الرابع للمناطق المحمية تبعا لتصنيف الاتحاد العالمي لصون الطبيعة ويتم التدخل فيها ايجابا للحماية وتتميز بموقعها الساحلي في أقصى الغرب من جون الكويت ما يعني تعدد بيئاتها وتنوعها الاحيائي.

وتتميز المحمية بأول نظام متكامل للمياه العذبة في برك المياه الموجودة فيها، حيث تحيط بهذه البرك تجمعات من نبات البوص (القصب) والأحياء المائية التي تجذب أنواعا من الطيور المستوطنة فيها.

وتنعكس مدى اهمية محمية (الجهراء) أنها تعتبر من المناطق المهمة للطيور في الكويت والتي يتم اختيارها وفقا لمعايير متفق عليها دوليا حيث ان المحمية تصنف ضمن محميات الأراضي الرطبة وتنفرد بخصائص مميزة. ولذلك قام فريق رصد وحماية الطيور بعمل فيلم وثائقي لرصد وحماية الطيور المستوطنة والمهاجرة في البلاد لاعداد تقارير حالة سنوية وموسمية بحصر الأنواع والاعداد والتغيرات كافة.

ويتناول الفيلم جانبا من أسراب الطيور المهاجرة العابرة والوافدة لأجواء البلاد التي يتم حصرها من فريق الطيور التابع للجمعية وتسجيلها سنويا بما يفوق 250 ألف طائر خلال الرحلتين الخريفية والربيعية.

وتشير بعض الدراسات الى مرور نحو 310 أنواع من الطيور المهاجرة في المحمية اضافة الى وجود حوالي 14 نوعا من الطيور المستوطنة والمقيمة طوال العام مبينا أن الفيلم يتناول بيئة المياه العذبة التي تعد مركزا للتنوع الأحيائي في محمية الجهراء.

وتأتي الطيور المهاجرة من روسيا وجبال القوقاز وكازاخستان وأذربيجان وشمال ايران وتركيا ودول وسط آسيا متجهة الى قارة أفريقيا في الخريف لقضاء الشتاء هناك ومن ثم العودة الى الشمال مرة أخرى في فصل الربيع. وتمثل هذه المحمية رافدا مهما للسياحة البيئية في الكويت باعتبارها مقصدا للراصدين المحليين والدوليين.

محمية الخويسات في سطور

محمية قائمة منذ 1987، تحت اشراف الهيئة العامة للبيئة، تبلغ مساحتها 18 كم2، تم اعلانها حسب قرار المجلس الأعلى للبيئة رقم 7/2016.

الغرض من انشائها توفير ملاذ للطيور المستوطنة والمهاجرة وحماية البيئة والتنوع الأحيائي فيها.

تتكون المحمية من شبكة من البرك التي شكلتها المياه المتدفقة من مدينة الجهراء عبر السبخات الرملية في أقصى الغرب من جون الكويت، يحيط بها مسطحات من القصب.

البرك دائمة ويظهر الاختلاف في حجمها تبعاً للتقلبات الموسمية. ويتم توفير المياه للبركة الرئيسية باستخدام المياه المعالجة ثلاثياً عن طريق شبكة مخصصة لامداد البركة بشكل أكثر استدامة وفعالية.

تم توسعة البرك الأخرى المتصلة بها وتنظيمها، وتمهيد الطرق الرئيسة بالمحمية بالتنسيق مع شركة نفط الكويت.

تحتوي المحمية نظاماً ايكولوجياً زاخراً ومتكاملاً، حيث تزدهر العشائر النباتية الدائمة المتحملة للملوحة في المناطق القريبة من البحر.

تحوي المنطقة أشجار التحريج المعروفة مثل الأثل والصفصاف. وتنقسم نباتات المحمية الى نباتات معمرة مثل البوص والأثل والطرفة والغردق والثليث وغيرها من النباتات الموسمية مثل الحميض والنوير والقلمان والحويذان والخبيز وغيرها.

تم تسجيل ما لا يقل عن 250 نوعا من الطيور في الموقع.

يرد الى المحمية العديد من الطيور الخواضة المهاجرة والمستوطنة، وكذلك الطيور البحرية وبعض الطيور البرية.

الموقع مهم أيضا لهجرة الطيور الجارحة. كما تم العثور على نوعين من الأسماك في بركة المحمية بالاضافة الى عدد من البرمائيات (الضفادع)، ويتواجد في المحمية أيضا أنواع من الزواحف (السحالي) والحشرات.

