الدغيشم: مسعف في كل بيت.. ينقذ حياة الأسرة

Sunday النهار

لم تتوقف طموحات وابداعات الفتاة الكويتية عند حد معين وأصبحت تنافس الرجل في كل المجالات محليا وعالميا ومثلت بلدها في كل المحافل الدولية واثبتت للعالم انها قادرة وكفو وتستطيع التميز في اي مجال علمي او عملي في الميدان.

دنيا الدغيشم خير مثال على الابداع العلمي والعملي وفخر للفتاة الكويتية في عدة مجالات مهمة فهي حاصلة على براءة اختراع عالمية في مجال الرياضيات،وحاصلة على دراسات عليا في علم الحيوان وعلم البحار وحاصلة على رخصة تدريب عالمي في مجال الاسعافات الاولية وتعد اول فتاة كويتية تحصل على جائزة المدربين النخبة على مستوى العالم وكان هذا تكريماً عالمياً حصلت عليه في مجال الاسعافات الاولية. وهي مدربة معتمدة في التنمية البشرية واعطت العديد من البرامج والمحاضرات والدورات للصغار والكبار.

النهار التقت هذه المرأة المتميزة والمبدعة والتي على الرغم من تنوع مواهبها وعطاءاتها فضلت الحديث عن الاسعافات الاولية ومجال التشريح النباتي والحيواني وبعض المجالات الاخرى لايمانها بأهميتها للمجتمع وانقاذ الارواح، وكات اللقاء التالي:

انت متخصصة في مجال الاسعافات الاولية وحاصلة على ليسن تدريب عالمي،حدثينا عن اهتمامك في هذا المجال وكيف كانت البدايات؟

كان لي اهتمام بهذا المجال منذ ايام الدراسة حيث كنت ادخل دورات للاسعافات الاولية وأحاول اثقف نفسي فيها لإدراكي لاهميتها، وعند حصولي على ليسن مسعف اولي EFR وليسن انقاذ بحري من منظمة بادي العالمية للغوص، قررت ادخل هذا المجال وأصبحت مدرب اسعافات اولية معتمد عالمياً من هذه المنظمات العالمية.

ولله الحمد حصلت على جائزة المدربين النخبة على مستوى العالم وكان هذا تكريماً عالمياً حصلت عليه في مجال الاسعافات الاولية وكلي فخر كوني اول فتاة كويتية تحصل على هذه الجائزة العالمية.

إسعافات أولية

ما أهمية الاسعافات الاولية، وكيف لنا ان نثقف المجتمع في هذا المجال؟

المسعف الاولي هو الشخص الذي يكون موجوداً وقت وقوع الحادث وقبل وصول اي مساعدة طبية فالتصرف في مثل هذه الاوقات الحرجة ممكن ان يساهم في انقاذ حياة المصاب.

لذلك يجب ان يكون في كل بيت شخص واحد على الاقل حاصل على ليسن ممارسة الاسعافات الاولية لاننا معرضون لأي نوع من الحوادث طوال الوقت. والانسان يستطيع ان يثقف نفسه في هذا المجال من خلال التحاقه في دورات الاسعافات الاولية.

ما الدورات والورش التي قدمتيها خلال مشوارك التدريبي؟

انا بشكل عام مدرب معتمد للتنمية البشرية ولي ورش عمل كثيرة في هذا المجال، كذلك تخصصت في دورات التدريب للاطفال.

المرأة والإسعافات

هل الاسعافات الاولية تحتاج الى قوة بدنية للتعامل مع حالات الحوادث والجروح، وهل المرأة قادرة على النجاح في هذا العمل؟

الاسعافات الاولية لا تحتاج الى قوة بدنية في اغلب الاوقات، تحتاج فقط حسن تصرف وسرعة بديهة، رجال ونساء واطفال يستطيعون انقاذ حياة اي شخص مصاب اذا كانوا يحسنون التصرف وقت وقوع الحادث.

زمن كورونا

كيف تعاملتي مع فترة الـ كورونا وهل استطعتي تقديم مساهمة او عمل او دورة خلالها؟

خلال هذه الجائحة تطوعت في الدفاع المدني وعملت لفترة قصيرة معهم وايضاً نظمت عدة دورات للاسعافات الاولية لنشر هذه الثقافة خصوصاً في وقتنا الحالي بينت اهمية المسعف الاولي.

الربح المادي

هل تعتقدين ان العمل في مجال الاسعافات الاولية في سوق العمل مربح ماديا؟

لله الحمد يوجد ربح مادي جيد، لكن الربح الاهم والذي اسعى له هو الربح المعنوي وتحقيق هدف اسمى، وكما قال الله تعالى في سورة المائدة الآية 32 (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً) انقاذ حياة شخص لا يقدر ولا يقارن بأي ربح مادي.

براءة اختراع

أنتِ حاصلة على براءة اختراع في مجال الرياضيات، حدثينا عن ذلك؟

الحمدلله من خلال عملي في دورات الاطفال طورت لعبة تعليمية للاطفال وحصلت على براءة اختراع فيها وتشرفت بتكريم المغفور له الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في يوم الشباب الكويتي وتشرفت بتمثيل الكويت في معارض اختراعات عالمية.

ورش التشريح

قدمت دورات وورش عمل في مجال تشريح النباتات والحيوانات والاسماك، حدثينا عن تلك التجربة، وهل هي ناجحة مع الاطفال؟

كوني عملت في النادي العلمي الكويتي كمدربة وبحكم تخصص دراستي (دراسات عليا علم الحيوان وعلم البحار) ميزت نفسي في دورات العلوم والتشريح للاطفال لتعريفهم على عالم الكائنات الحية المختلفة والتعرف عليها بشكل استثنائي، وكانت التجربة هذه الدورات جداً ناجحة.

المرأة الكويتية

هل تعتقدين ان المرأة الكويتية قادرة على الابداع في المجالات التي اقتصرت على الرجال لزمن طويل، وهل بدأ المجتمع بتقبل ذلك ام انها مازالت تحارب من اجل ذلك؟

المرأة الكويتية تمثل نصف التعداد السكاني تقريباً، فأي مجال قائم بدون امرأة هو مجال قائم على نصف امكانات ونصف طاقات، لكن للاسف مازالت المرأة تجتهد ضعف اجتهاد الرجل فقط لتثبت نفسها في مجال هو قادر ان يجد الطريق امامه اسهل بدون اي عقبات.

كلمة أخيرة ؟

ضع هدفك امامك واجتهد لتحقيقه مهما كانت الصعوبات، واجعل هذا الهدف السامي اسمى من اي ربح مادي وأسع ليكون لك اثر ايجابي في حياة الناس حولك، ضع بصمتك في المجتمع والكويت التي قدمت لنا الكثير واقل مايمكننا فعله لرد الجميل هو السعي للنجاح وان نكون مواطنين فاعلين في المجتمع.

وكلمة شكر خاصة اوجهها لكم انتم اسرة جريدة النهار لتسليطكم الضوء على موضوع الاسعافات الاولية كونه مهماً جداً في حياتنا اليومية.

