تيجان الغرباء.. من الملكيات الدستورية إلى «الجمهوريات المطلقة»

Sunday النهار

تمثل المقارنة بين الملكيات العربية التي عاصرت فترة الحربين العالميتين ومصائرها المتشابهة بالانقراض العنيف تحت وطأة انقلابات عسكرية اغراء صحافيا وفكريا، ومع أن هذه المساحة لا تكفي بالطبع لانشاء هكذا مقارنة تحتاج الى توسع بحثي ومصدري فإن رسم بعض الخطوط العريضة لتقاطعات المصير بين ثلاث شخصيات عربية ارتبطت أسماؤها بتحولات مهمة في المنطقة العربية خلال النصف الأول من القرن العشرين وخصصوا بعد انهيار السلطنة العثمانية، وسيكون الأمر متعلقا هنا بالملوك فيصل الثاني وفاروق وادريس السنوسي.

ومع فرادة النموذج السوري حيث انحلت الملكية سريعا تحت سطوة قوة احتلال مباشرة فإن النماذج في العراق ومصر وليبيا تقدم مسارات متباينة ومتقاطعة لمشروع الملكية الدستورية في الشرق الأوسط ومآلاته التي حددتها أولويات دولية ومحلية قطعت مصائرها على أيادي عبد السلام عارف في العراق وجمال عبد الناصر في مصر ومعمر القذافي في ليبيا لتبقى تجربتا العراق ومصر – وسورية جزئيا- مرتبطة ايضا بما يمكن تسميته تيجان الغرباء وهي احدى المداخل النفسية التي استغلها العسكر لانهاء الملكيات الدستورية واقامة جمهوريات مطلقة على انقاضها.

نهاية فجائعية لملك العراق الحجازي

الملك فيصل الثاني بن غازي بن فيصل بن حسين بن علي الهاشمي (2 مايو 1935 - 14 يوليو 1958)، ثالث وآخر ملوك العراق من الأسرة الهاشمية. الابن الوحيد للملك غازي، آل العرش اليه عام 1939 عقب مقتل والده الملك غازي وجده هو الملك فيصل الأول ملك سورية وأول ملوك العراق.

وأصبح فيصل الثاني ملكا تحت وصاية خاله الأمير عبد الاله حتى بلغ السن القانونية للحكم ليتوج يوم 2 مايو 1953 ويستمر في الحكم حتى مقتله بقصر الرحاب الملكي مع عدد من أفراد العائلة المالكة لتنتهي سبعة وثلاثين عاما من الحكم الملكي بالعراق.

ولد في بغداد في 2 مايو 935، وأشرفت على تربيته والدته الملكة عالية بنت الملك علي بن حسين وعاونتها في ذلك المربية الانكليزية وزاليندا ريموس وذكرت الأميرة بديعة في مذكرات وريثة العروش أن الملكة عالية توفيت في أواخر عام1950 لتصبح اختها الأميرة عابدية بمثابة الأم الثانية للملك.

أما خطيبته فهي الأميرة فاضلة ولم يتزوجها بسبب مقتله في 14 يوليو 1958.

ومن المعروف أن خاله الوصي على العرش الأمير عبد الاله كان من أكثر المقربين للملك الشاب وكان يتمتع بنفوذ كبير جعله يمارس دور المك الحقيقي للبلاد.

تغير الشارع قادت حركة رشيد عالي الكيلاني الفاشلة في 1941 الى تغير في نظرة الشارع العراقي تجاه العرش بشخص الأمير عبد الاله، ومع هذا ظل العراقيون ينظرون الى الملك فيصل باعتباره نجل ملكهم المحبوب غازي الأول وكانوا يأملون منه كل خير.

والواقع ان الظروف السياسية التي احاطت بالملك فيصل كانت في غاية الحساسية، اذا بالاضافة الى وصاية خاله جاءت سيطرة نوري السعيد والمدعوم مباشرة من الانكليز، ومع كل هذا مارس الملك نشاطا ملحوظا لمعالجة المشاكل الاقتصادية التي كان العراق يعاني منها ووضع خطة سميت بـمجلس الأعمار لانشاء كثير من المشاريع الكبرى والمهمة والحيوية. وخلال صباه قام الملك بزيارة الى القدس لا تتوفر معلومات دقيقة عنها الا أن المجلس الاسلامي الأعلى أطلق على باب العتم اسم باب الملك فيصل بعد زيارته للمدينة المقدسة عام 1943 حيث تبرع آنذاك بعمارة هذا الباب في المسجد الأقصى.

ملك دستوري في 2 مايو 1953 أكمل الملك فيصل الثامنة عشرة من عمره فانتهت وصاية خاله عبد الاله على عرش العراق بتتويجه ملكا دستوريا على العراق وأعلن ذلك اليوم عيدا رسميا لتولي الملك سلطاته الدستورية وقد تزامن تتويجه مع تتويج ابن عمه الملك الحسين بن طلال ملكا على الأردن في عمان.

ودعا الملك الحسين في فبراير 1958 الى اقامة اتحاد عربي هاشمي بين العراق والأردن لحفظ توازن القوى بالمنطقة في أعقاب تشكيل الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسورية وأصبح فيصل الثاني ملكا للاتحاد الذي دام ستة أشهر فقط حيث أطيح بالنظام الملكي في العراق في 14 يوليو1958. اليوم الأخير أعد الملك نفسه للسفر الى تركيا صباح يوم 14 يوليو 1958 برفقة عبد الاله ورئيس الوزراء نوري سعيد لحضور اجتماعات حلف بغداد على أن يغادر بعدها الى لندن للقاء خطيبته. وللمفارقة فقد كان الملك قرر السفر يوم 8 يوليو لكنه سفره تأجل مرتين ليستيقظ صبحية ذلك اليوم على أصوات رشقات رصاص تستهدف قصره قبل ان يبلغه أحد الخدم بأنه سمع الراديو يعلن عن قيام ثورة ثم أخبره آمر الحرس الملكي بأن الأوامر صدرت بتطويق القصر. وبعد صدور البيان الأول للحركة بصوت عبد السلام عارف أعلن الملك استسلامه وطلب منه الخروج مع أسرته الى باحة صغيرة في الحديقة حيث فتح عبد الستار العبوسي النار عليهم دون سابق انذار.. ويروي البعض ممن كان حاضرا أن الملك حمل المصحف فوق رأسه ورفع الراية البيضاء بيده وخرج ليسلم نفسه بطريقة سلمية حفاظا على عائلته.

ودفن فيصل الثاني في حفرة قريبة في معسكر الرشيد، ثم نقلت رفاته الى المقبرة الملكية في الأعظمية بناء على طلب من ملك الأردن.

أما جثة عبد الاله فقد تم سحلها وتعليقها على باب وزارة الدفاع قبل أن يتم حرق بقية أوصالها والقاؤها في نهر دجلة.

ومثلت هذه المجزرة نهاية النظام الملكي في العراق ليرث النظام الجديد حسب المؤرخين جهازا حكوميا كفؤا ونظاما اقتصاديا حرا مزدهرا وميزانية متعادلة ووفرا ضخما ومجلس اعمار أفرد له 70% من عائدات النفط مع جهاز تخطيط عالي المستوى.

فاروق آخر ملوك مصر...

عقود الاضطرابات المتعاقبة آخر ملوك المملكة المصرية وآخر من حكم مصر من أسرة محمد علي باشا، استمر حكمه 16 سنة الى أن أطاح به تنظيم الضباط الأحرار وأجبره على التنازل عن العرش لابنه الطفل أحمد فؤاد الذي كان عمره حينها ستة أشهر وما لبث أن خلِع في 18 يونيو 1953 بتحويل مصر من ملكية الى جمهورية. ولد الملك فاروق في 11 فبراير 1920 في القاهرة.

والده هو الملك فؤاد الأول نجل الخديوي اسماعيل بن ابراهيم بن محمد علي باشا، ووالدته هي الملكة نازلي بنت عبد الرحيم باشا صبري. تـزوج الملك فاروق أول مرة من الملكة فريدة التي كانت تسمى صافيناز عام 1938، وأنجب منها ثلاث بنات هن: فريال وفوزية وفادية، لكنه اغضب الشعب حين اعلن نبأ طلاقه من الملكة المحبوبة. وتزوج فاروق من الملكة ناريمان التي أنجبت له ولي العهد أحمد فؤاد الثاني.

تعليم منزلي كانت التقاليد الملكية في ذلك الوقت تقضي بتلقي الأبناء تعليمهم في البيت، وعبر المربية الانكليزية اينا تايلور كانت بريطانيا تتابع تنشئة الأمير فاروق وطلبت أن يسافر اليها ليتعلم في كلية آيتون الراقية.

الا أن صغر سن فاروق ومعارضة الملكة نازلي عطلت ذلك التوجه فاستعيض عنه بمدرسين انكليز ومصريين وكانت بريطانيا تهدف من وراء ذلك الى ابعاد الأمير الصغير عن الثقافة الايطالية التي كانت محيطة به بشكل دائم.

وعندما بلغ الرابعة عشرة أصر المفوض السامي البريطاني سير مايلز لامبسون على سفر الأمير الى بريطانيا، رافضا أية محاولة تأجيل فتوجه فاروق الى بريطانيا وألحق بكلية وولوتش العسكرية ولأنه لم يكن قد بلغ سن الالتحاق فقد تم الاتفاق على أن يكون تعليم الأمير الشاب خارج الكلية على أيدي مدرسيها.

وعندما علم فاروق بشدة مرض والده الملك فؤاد طلب العودة الى مصر لرؤيته، لكن والده توفي يوم 28 أبريل سنة 1936 قبل عودته.

تجربة الحكم كان الملك فؤاد الأول قد سعى لدى بريطانيا لتعديل نظام وراثة الحكم في مصر لينحصر في ذريته بدلا من أكبر أبناء الأسرة، وأصدر أمرا ملكيا في 13 أبريل سنة 1922 بتعيين فاروق وليا للعهد وحمل لقب أمير الصعيد.

وتولى فاروق العرش في الـ16 من عمره تحت وصاية كل من الأمير محمد علي توفيق، وعزيز عزت باشا، وشريف صبري باشا. وفي 29 يوليو عام 1937 اعتلى عرش مصر دستوريا وذلك اثر بلوغه سن الـ18 بالتقويم الهجري. وشهدت مصر خلال فترة تولي الملك فاروق عرش مصر العديد من الأحداث السياسية، أبرزها توقيع اتفاقية الصداقة والتعاون المشترك بين مصر وبريطانيا عام 1936، ووقوع حادثة 4 فبراير 1942، ومحاصرة الانكليز قصر عابدين بالدبابات لاجبار الملك على تولية مصطفى النحاس رئاسة الحكومة وحرب فلسطين عام 1948، ووقوع حريق القاهرة أوائل عام 1952 الذي أفقد الملك تعاطفا شعبيا ملفتا وعجل بنهاية حكمه على يد ثورة 23 يوليو 1952.

وفي 26 يوليو 1952 غادر فاروق مصر على ظهر اليخت الملكي المحروسة وهو نفس اليخت الذي غادر فيه جده الخديوي اسماعيل مصر في 29 يونيو 1897 بعد ثلاثة أيام من عزله بقرار من السلطان العثماني. وكان في وداعه اللواء محمد نجيب وأعضاء حركة الضباط الأحرار الذين كانوا قد قرروا الاكتفاء بعزله ونفيه من مصر بينما أراد بعضهم محاكمته واعدامه كما فعلت ثورات أخرى مع ملوكها. وأقام فاروق في منفاه في روما لكن الخلافات نسبت سريعا بينه وبين زوجته الملكة السابقة ناريمان فعادت الى مصر برفقة والدتها تاركة معه الأمير الصغير أحمد فؤاد ثم طلبت الطلاق بعد وصولها الى مصر وحصلت عليه عام 1954.

بين مدفنين توفي الملك فاروق في ايطاليا يوم 18 مارس 1965 بشكل مفاجئ وقيل انه قـتل بالسم في أحد المطاعم فطلبت بناته أن يدفن في مصر وقوبل الطلب بداية بالرفض الا أن الحكومة المصرية وافقت بعد أن هددت بناته بدفنه في السعودية.

لكن الحكومة لم تسمح بدفنه في مدافن الأسرة العلوية بمسجد الرفاعي فدفن في احدى المقابر الخاصة بالأسرة.

وبعد أن تولى الرئيس الراحل أنور السادات مقاليد الحكم عادت بنات الملك للمطالبة بتنفيذ وصيته بأن يدفن بجوار والده وأجداده فوافق السادات ونقل الجثمان الى مدفنه الحالي في مسجد الرفاعي.

السنوسي.. الاتحادية الدستورية وانتزاع البلاد من سوق المحتلين

الملك محمد ادريس الأول (12 مارس 1890- 25 مايو 1983) هو الملك الوحيد لليبيا بعد الاستقلال عن ايطاليا وعن قوات الحلفاء في 24 ديسمبر 1951 وحتى 1969. وهو من سلالة محمد بن علي السنوسي مؤسس الطريقة السنوسية. تولى ادريس امارة الحركة السنوسية في عام 1916 من ابن عمه السيد أحمد الشريف ودخل في النصف الثاني من عشرينات القرن الماضي في عدة مفاوضات مع ايطاليا في الزويتينة وضواحي طبرق والرجمة وكان أهم شروطها هو الاعتراف به كأمير سنوسي لادارة حكم ذاتي يشمل واحات الجغبوب وجالو والكفرة ويكون مقرها في اجدابيا، لكن حكومة اجدابيا لم تعمر طويلا لأن ايطاليا أرادت التخلص من اتفاقاتها وذلك بعد زحف ارتال الفاشيين على روما.

فقرر ادريس السنوسي الرحيل الى مصر وكلف شقيقه الأصغر محمد الرضا السنوسي وكيلا عنه على شؤون الحركة السنوسية في برقة وعين عمر المختار نائبا له وقائدا لـالجهاد العسكري في شهر نوفمبر 1922.

وحين اندلعت الحرب العالمية الثانية عام 1939 اعلن ادريس السنوسي انضمامه الى الحلفاء وعقد اتفاقا مع البريطانيين ليدخل الى ليبيا على رأس الجيش السنوسي الذي أسسه في المنفى في 9 أغسطس 1940. ولما انتهت الحرب بهزيمة ايطاليا عاد السنوسي الى ليبيا في يوليو 1944 وأصبحت ليبيا تحت ادارة بريطانية- فرنسية قبل أن يعلن استقلال ولاية برقة في 11 أكتوبر 1949.

المملكة الليبية في 24 ديسمبر 1951 أعلن الأمير محمد ادريس السنوسي من شرفة قصر المنار في مدينة بنغازي الاستقلال كنتيجة لجهاد الشعب الليبي وقيام دولة مستقلة ذات سيادة.

ورضخت الأمم المتحدة لمطالب الليبيين بوحدة الأقاليم الثلاثة (برقة- طرابلس- فزان) وعين ادريس السنوسي حاكما على ليبيا الموحدة.

وكانت أول جمعية وطنية تمثل جميع الولايات الليبية في 25 نوفمبر 1950 قررت أن تكون ليبيا دولة ديموقراطية اتحادية مستقلة ذات سيادة على أن تكون ملكية دستورية.

وظل السنوسي ملكا حتى انقلاب 1 سبتمبر 1969 بقيادة العقيد معمر القذافي وكان وقتها في تركيا للعلاج وتوجه لاحقا الى اليونان حيث أقام لفترة ثم انتقل الى مصر برفقة زوجته الملكة فاطمة حتى وفاته في 25 مايو 1983. ودفن في مقبرة البقيع وكان الملك قد حكم عليه بالاعدام غيابيا من قبل محكمة الشعب الليبية في نوفمبر 1971.