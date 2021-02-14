«غويانا».. جنة محبي الطبيعة والباحثين عن المغامرة

Sunday النهار

غويانا.. كثيرون لم يسمع عن هذه الدولة الجميلة التي تقع في اميركا الجنوبية فهي جنة لمحبي الطبيعة، الباحثين عن المغامرة لوجود مزيج من الجمال الطبيعي الرائع والسواحل المطلة على المحيط الأطلنطي والغابات الاستوائية المطيرة والجبال والأنهار والشلالات الهائلة فضلا عن الحياة البرية المذهلة بما تضمه من حيواناتها النادرة، وتراثها الثري، وشعبها المضياف.

رحلتنا اليوم مع الرحالة الكابتن فواز سامي والذي يتحدث عن رحلته الى غويانا التي يعتبرها من اجمل الرحلات الى هذا البلد الذي يعد اصغر دولة في قارة اميركا الجنوبية وتتميز بأنها دولة تتحدث الانكليزية ولكن ثقافتها ضمن جزء من منطقة البحر الكاريبي.

ويقول سامي ان غويانا.. كانت في السابق مستعمرة بريطانية سابقا هي الدولة الوحيدة من دول الكومنولث في البر الرئيسي لأميركا الجنوبية كما أنها أيضا عضو في مجموعة الكاريبي التي يقع مقر أمانتها في عاصمة غيانا جورج تاون.

ويتحدث سامي عن رحلته بحالة من الشغف الشديد قائلا ان الرحلة بدأت من مطار ميامي الى العاصمة جورج تاون واستغرقت نحو 4 ساعات ونظرا لخضوع البلاد للاستعمار الأوروبي فترة كبيرة فتتميز العديد من البنايات بالطابع الأوروبي، كما تتميز بالتنوع الديمغرافي الذي يبهر من يزورها فنحو 55% من جملة سكان البلاد من الهنود والباكستانيين، بينما يشكل الأفريقيون ثلث السكان، وسكانها الاخرون من الصينيين الذين يبلغ تعدادهم نحو 10% ثم الاوروبيين واخيرا سكان البلاد الاصليين وهؤلاء يتعايشون في تناغم رائع.

ويشير سامي الى ان غويانا لمن لم يعرفها يحدها شرقا دولة سورينام والى الجنوب البرازيل والى الغرب فنزويلا ومن الشمال المحيط الأطلسي وهذا البلد يعرف باسم أرض المياه الكثيرة حيث تقع في حيز النطاق الاستوائي حيث يوجد بها مساحات كبيرة من الغابات الأستوائية الكثيفة،كما تزخر بالكنوز المعدنية الثمينة وعلى رأسها الذهب والألماس.

ويوضح ان زراعة القصب في غويانا كانت السبب الرئيس في تنوع سكان هذا البلد حيث احضر المستعمرون الاوروبيون الافارقة في البداية للعمل في زراعة قصب السكر ثم تم الاستعانة بعدهم بالجاليات الآسيوية، ولهذا دخل الاسلام مع الجاليات الافريقية القادمة من غرب افريقيا وارتفعت نسبة المسلمين بهذه الدولة الجميلة الى 15% مع تواجد الجاليات الآسيوية المسلمة.

ويقول سامي ان الواجهة السياحية الرئيسة في غويانا هي شلالات كيتور التي تعد من أكبر شلالات أميركا الجنوبية، والتي تتميز بجمالها وسحرها حيث يتوافد السياح عليها للاستمتاع بمنظرها الرائع وتتشكل هذه الشلالات نتيجة لتدفق نهر بوتارو بقوة وسقوطه من مسافة 740 قدما وبعرض 220 مترا وهو ما يعادل 4 اضعاف شلالات نياجرا بين الولايات المتحدة وكندا واعلي مرتين من شلالات فيكتوريا على الحدود بين زامبيا وزيمبابوي، ويفد السياح الى غويانا من أجل التمتع بالطبيعة وخوض العديد من المغامرات بالتنقل في الغابات ومشاهدة الحيوانات البرية وعبور الأنهار وغيرها من الجولات السياحية التي تجذب السياح.

ويضيف سامي ان هذه الشلالات تستحق الزيارة والرحلة اليها ذهابا وايابا تستغرق يوما كاملا عن طريق طائرة صغيرة جدا، حيث نتجول فوق الشلال لنشاهده من اعلى في مشهد رائع لا يتكرر في اي مكان في العالم حيث تعد واحدة من اجمل المعالم السياحية والعجائب الطبيعية.

وزاد سامي ان غويانا يكثر فيها الشواطئ الرائعة التى تجذب السياح اليها لقضاء أفضل الأوقات وسط المياه الصافية الزرقاء والرمال الناعمة البيضاء بالاضافة الى نهر بوتار الرائع الذى يمكن الاستجمام فيه وأصناف الطعام اللذيذ المذاق من مطبخ الدولة العريق.

ويشيرسامي الى ان كثيراً من الخبراء الاقتصاديين يتوقعون ان تكون غويانا من اكثر الدول التي ستحقق اعلى نمو في عام 2022 بسبب اكتشاف النفط، ولكن بسبب جائحة كورونا تم تأجيل انتاج النفط واتمنى ان تبدأ انتاج النفط قريبا وسيكون له تأثير ايجابي على البلد حيث انها دولة صغيرة وعدد سكانها قليل نسبيا حيث يقارب 800 الف نسمة.

سفارة غويانا في الكويت

قال فواز سامي ان الحصول على تأشيرة الدخول الى غويانا سهل وميسر للغاية بالنسبة للكويتيين وذلك بسبب وجود سفارة غويانا في الكويت والتي تعد الوحيدة في الشرق الاوسط ما يؤكد عمق العلاقات المتميزة بين البلدين.

