«چوي».. الجودة والتميز

Sunday النهار

على ضفاف بحيرة منتجع سليل الجهراء، يطل مطعم چوي على زبائنه ورواده من مختلف منطقة الجهراء وعموم الكويت، ليقدم أفضل الأطباق الدولية وفق أفضل الخدمات المتميزة.

ويتميز چوي بديكوراته المتميزة والتي تجذب رواده، بالإضافة إلى حرص الموظفين فيه على تقديم خدمة عالمية لا مثيل لها على مستوى مطاعم الكويت.

ويقدم چوي المأكولات الدولية لمختلف الدول، من الباستا الإيطالية والأطباق العربية والكويتية والتي تقدم وفق مذاق مميز وبناء على اختيارات الزبائن وأذواقهم.

ويحرص مطعم چوي الذي يستقطب الأعمار كل على تقديم كل ما هو متميز من المأكولات العالمية بأنواعها المختلفة ، بالإضافة إلى حرصه المستمر على تطبيق الجودة في جميع المأكولات التي يتم تقديمها.

ويطبق چوي الاشتراطات والالتزامات الصحية ، ويؤكد بشكل مستمر على أهمية تلك الالتزامات للحفاظ على صحة الزبائن في كل الأوقات.

ويسعى مطعم چوي لانشاء قطاع التوصيل لديه لخدمة الزبائن من كل الأعمار دون تفرقة أو تمييز والعمل على تطوير قدراته لاستيعاب المزيد من الزبائن من أهالي منطقة الجهراء وعموم الكويت.

ولمطعم چوي سحر لا يقاوم من حيث المكان، حيث تحرص العائلات على التواجد بشكل كبير داخل المطعم للاستمتاع بمنظر البحيرة واتاحة الفرصة للأطفال للعب في البحيرة.

