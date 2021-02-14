«سبعينات سليّل الجهراء» .. التزام تام بالاشتراطات الصحية

Sunday النهار

يتميز مطعم السبعينات الموجود في منتجع سليل الجهراء بتقديم أفضل المأكولات الكويتية، بطعم كويتي أصيل ومتميز، ويتم تقديم تلك الوجبات لأهالي منطقة الجهراء على الطريقة الكويتية بشكل وخدمة متميزة.

وتعتبر الأطباق الكويتية المميزة من مجبوس الدجاج واللحم والبرياني من بين أفضل الأطباق التي يحرص المطعم على تقديمها للزبائن.

ويحرص المطعم على تطبيق الاشتراطات والالتزامات الصحية للزبائن، على اعتبار أن صحة رواد المطعم وكل فروعه في أرجاء الكويت أولوية.

وقد قام المطعم خلال فترة الحجر بمسؤوليته الاجتماعية تجاه الموجودين في المحاجر الصحية، حيث قام بتقديم وجبات مجانية للمحاجر في إطار المسؤولية المجتمعية وسعياً منه للمساعدة في مكافحة الوباء.

وتتميز فروع مطعم السبعينات بشكل عام وسبعينات سليل الجهراء بشكل خاص بالاهتمام بقطاع التوصيل لديه وتطويره للوصول إلى الزبائن أينما كانوا وبالشكل المطلوب.

