عبدالعزيز الغنام يروي لـ «النهار» بالمستندات الجانب الآخر من حياته

Sunday النهار

هو قيمة وقامة كويتية وعربية كبيرة، فهو مقاوم بطبعه للتحديات واستطاع منذ صغره أن يحفر له موضع قدم وسط رجال المال والأعمال، بالمثابرة وتحقيق النجاحات وهو أحد رجالات الكويت المعدودين الذين أحبوا هذا البلد وترابه ودافعوا عنه بالنفس والنفيس خلال فترات الاحتلال العراقي الغاشم لدولة الكويت في الثاني من أغسطس عام 1990، والتي لم تكن ذكرى كويتية أليمة، بل كانت ذكرى عربية حزينة.

النهار اطلعت عن قرب على المستندات التي حصلت خلال الغزو العراقي الغاشم لعائلة الغنام، وسعت عن قرب للتعرف على تلك الشخصية الثرية بأفكارها، القوية بتوجهاتها، والتي صنعت وبجدارة مجموعة شركات الغنام، احدى أهم شركات السيارات في الكويت.

والسيد عبدالعزيز أحمد الغنام من مواليد عام 1930، في منطقة القبلة بمدينة الكويت - دولة الكويت، وتوفي والده - رحمه الله - في دبي عام 1941، وقام بالدراسة حتى الصف الثالث الابتدائي، وقد ترك الدراسة نظراً للظروف العائلية والمعيشية ولمساعدة والدته في الحصول على لقمة العيش.

وقد عمل مراسلاً في سن السادسة عشرة في مدينة البصرة بالعراق في عام 1946م براتب وقدره 6 دنانير، بالاضافة الى المسكن والمأكل، وقام بتوفير سبعة دنانير ونصف شهرياً، وترقى للعمل بوظيفة أمين صندوق، كما ترقى بقسم تصدير القمح والتمور في البصرة حتى أوائل عام 1950.

وكانت بداية عمله بالتجارة في أواخر عام 1950م بالكويت برأسمال ضئيل تم توفيره من الاحتياجات اليومية، وشارك في عضوية العديد من مجالس الادارات واللجان الحكومية والشعبية، ثم أصبح رئيساً لمجلس ادارة مجموعة شركات الغنام، والتي لديها عدة شركات في مختلف التخصصات داخل وخارج الكويت، وقد تقاعد عن العمل بتاريخ الأول من مارس عام 2001. وأصبح الرئيس الفخري لمجموعة شركات الغنام.

وفي 9 مستندات مختلفة، يروي الغنام وقائع حدثت لعائلة الغنام خلال الغزو، مشيراً الى أن العائلة ساعدت المقاومة خلال الغزو وقدمت كل الدعم لهم، رغم الحصار الذي فرضته القوات العراقية، موضحاً في أحد المستندات، كيف رفض الكويتيون تبديل جناسيهم ولم يتقدم واحد فقط لتغيير جنسيته.

كما أشار الغنام الى أن العراقيين قاموا بجرد ممتلكاتنا بتعليمات من وزير التجارة العراقي وقتها لتسليمها لهم.

وروى الغنام بالمستندات المبالغ التي دفعت للمقاومة الكويتية أثناء الاحتلال من عائلة الغنام، حيث تم رفض استلامها من وزير المالية الشيخ علي الخليفة الصباح بلندن. وفيما يلي التفاصيل..

3 ملايين

اللوحة الأولى تحكي كيف استغل العراقيون أثناء الغزو العم عبدالعزيز الغنام للسماح بأخذ اذن لفتح المحال، حيث بلغ اجمالي ما حصلوا عليه حتى التحرير قرابة 3.25 ملايين دينار عراقي.

ويروي الغنام هذا الموقف بالقول: عندما أعلنوا على جميع أصحاب المحال بفتحها وألّا سوف يتم اغلاقها وأخذ جميع محتوياتها ولا يتم الفتح الا عن طريق أخذ اذن، فذهبت الى وزارة التجارة لأخذ اذن فسألوني من المالك؟ فقلت: أنا وإخواني وشُركاء، قالوا: أين هم؟ قلت: خارج الكويت. قالوا: خذ الذي لك وجيب الذي لهم نحفظه لهم حتى يرجعوا للكويت.

وأشار الى أنني قلت لهم: عندي منهم وكالات. فأجابوه بالقول: حتى لو عندك وكالات! فاضطررت أن أبحث على من يجيب لي اذن بالفتح فكان في شخص اسمه عماد فالح مضعن الدليمي يشتري منّا قطع غيار سألته: هل تعرف من يسمح لنا بالفتح؟ قال: بعد 3 أيام أجيب لك.

وبعدها جاء وقال: نعم فيه من وزارة التجارة مقابل 800,000 دينار عراقي (ثمانمائة ألف دينار عراقي) اعطيته المبلغ وأحضر الاذن بالفتح حسب ما هو مشروع أسفل الكتاب مني بطلب الفتح واستغلني كل ما بين فترة جاء وقال يسلم عليك سيدي ويقول الأمر كلفنا نريد 500,000 د.ع (خمسمائة ألف دينار عراقي) حتى بلغ ما أخذ مني حتى التحرير 200/3,250,000 د.ع (ثلاثة ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار عراقي و500 فلس) اضطررت دفعها خوفاً من القتل لأن ما فيه من تشتكي عنده ولو اشتكيت لقتلت، أو يغلقون الشركات وياخذون موجوداتنا.

تبديل الجناسي

وفي اللوحة الثانية، يحكي الغنام أمر تبديل الجناسي من الكويتية للعراقية، قائلاً: لم يتقدم أي كويتي لتغيير جنسيته خلال الغزو.

وفي اللوحة الثالثة يروي الغنام عن كتاب أعطاه اياه أحد المسؤولين، لم يتذكر اسمه، ولكنه قال: أتوقع أنه من أعطى أمر الى علي حسن مجيد الحاكم العسكري بالكويت ليسهل لنا ما نطلبه، وأكيد أنه مقابل شيء.

جرد ملكياتنا

وفي اللوحة الرابعة التي يرويها أبو أحمد العم عبدالعزيز الغنام، فيشير من خلالها الى أن وزير التجارة العراقي أرسل كتاباً بطلبهم بجرد جميع موجودات شركتنا وتسليمها لهم بعد تأكدهم من ملكيتنا وكلفة المحتويات ومن ثم مراجعتهم في بغداد.

مواقف لا تنسى

وفي اللوحة الخامسة، يروي الغنام، كتاباً من 4 صفحات مرفقة أثناء الاحتلال كتبها غسان محمد نمر- وهو فلسطيني ويحمل جوازاً أردنياً وكان يقيم بالعراق مع والده، وهو أخو مأمون محمد نمر الذي يعمل بالمبيعات في شركتنا، وقد حضر غسان وأبوه عندي بالديوانية أثناء الاحتلال وقالوا لي: احنا رجالك واذا تبي شيئاً ترى عندنا القدرة ولنا يد: وقلت لهم (ما استغني) وتشكرت منهم.

وأثناء الاحتلال اتصلت على مأمون في بيته وطلبت منه أن يذهب للشركة ويحرسها وكان عنده أخوه غسان، والذي قال له انا أخاف عليك وأنا أوصلك للشركة، ولما دخل معه معرض الشركة جلس بصالة المبيعات وكتب هذه الاخبارية علي بعد خروجه من الشركة. وبعد التحرير استدعيت مأموناً وخبرته عن الاخبارية من أخيه. وبعد أسبوع قدم استقالته وأعطيناه مستحقاته وغادر للأردن. وهذه الاخبارية معطاه لي من أمن الكويت بعد التحرير عام 1991 من خالد الديين.

مبالغ للمقاومة

وفي اللوحة السادسة، يروي الغنام بالمستندات المبالغ التي دفعت للمقاومة الكويتية أثناء الاحتلال، حيث تم رفض استلامها من وزير المالية الشيخ علي الخليفة الصباح بلندن كما هو متبع لدى الحكومة بالخارج وقلنا لهم: اذا تحررت الكويت تدفع لنا.

وبعد التحرير دفعت لنا، ويقول يلاحظ أن بعض المستندات باسم أولادنا بدون الغنام خوفاً من العثور عليها من العراقيين أثناء الاحتلال.

بلاغان للمخفر

وفي اللوحة السابعة، يشير الغنام الى بلاغين قام بتقديمهما الى مخفر شرطة المدينة ومخفر شرطة كاظمة، تقدمت بهما بعد أن كسر زجاج سيارتي وأخذ من داخلها حقيبة دبلوماسية فيها جوازي وجنسيتي وبطاقتي.

تبديل اللوحات

وفي اللوحة الثامنة، يشير الغنام الى قرار تبديل لوحات السيارات الكويتية للعراقية، مشيراً الى أنه لم يقم أحد بتغيير لوحاته حتى وصل الأمر بمصادرة السيارات التي تحمل لوحات كويتية، ما اضطر المواطنون لاخفاء سياراتهم في منازلهم.

وأضاف طلبت من مدير مخفر الضاحية عبدالأمير العراقي لوحات عراقية قمت بوضعها على السيارة التي استعملها، أما السيارات التي يستقلها كل من: علي عبدالمحسن السالم وحسين علي سويدان وعبدالله عرفات شهاب ومأمون محمد نمر، قمنا بأخذ اذن من مخفر الضاحية بأن لا مانع من حملها للوحات كويتية.

دعم للمقاومة

وفي اللوحة التاسعة، يروي الغنام كيف تم توفير الدعم للمقاومة العراقية أثناء الغزو، قائلاً: اتصل بي شخص وقال سنأتي لك غداً، وتوقعت أنه سيأتي للحصول على مبيعاتنا المتوفرة عندي بقيمة 13 مليون دينار عراقي وكنت قد أعطيتها للمقاومة.

وأضاف: أحضرت المبلغ من المقاومة ولم يأت العراقيون، وبعد 4 أيام أعدتها للمقاومة واتصل العراقيون مرة أخرى وأحضرت الأموال من المقاومة ولم يأتو وقمت باعادتها للمقاومة جاء العراقيون وقالوا إنك بعت بمبلغ 13 مليون ولم تدخل البنك نبي نتأكد هل هي عندك أو أعطيتها للمقاومة.

وقلت لهم: الأموال موجودة، وطلبوا رؤيتها، فقلت إن الأموال موزعة على عدة محال وبعد 3 أيام أحضرهن. اتصلت على المقاومة وقالوا بأن عندنا منها مليون، جبتها منهم واشتريت الباقي من السوق من دنانير كويتية ودولارات كنت محتفظاً بها.

وجاء العراقيون 4 أشخاص ونزلوا معي للسرداب ليروا المبلغ، وقاموا بالحصول عليه وصعد معي اثنان منهم للصالة وأعطوني هذا الكتاب وقالوا: يسلم عليك الرفيق علي ويقول نحن الآن بحاجة لأن البترول وقف وسوف نعيدهم لك مضاعفة بعد ما يعود البترول. وأعطوني وصلاً بالمبلغ كتبرع.

