أسرة «عود حي» .. «open day» في «Warner Bros World Abu Dhabi»

Sunday النهار

قرر فنانو مسلسل «عود حي» الذي يتم تصويره حاليا في الامارات «open day» في «Warner Bros World Abu Dhabi» قضاء يوم مفتوح بعد الجهد الذي تم بذله لإنجاز تصوير مسلسل «عود حي» وهو من اخراج سامي العلمي ويشارك فيه عدد من النجوم ومنهم جاسم النبهان وشيلاء سبت، أحمد ايراج، شعيفان محمد، تركي الكريديس، دانا المساعيد، رنا الشافعي، مريم الغامدي، يوسف الكعبي، منصور الفيلي، نورا بالألف، نواف الفجي، عبدالله الحريبي وعبدالله القحطاني والعمل مأخوذ عن رواية للكاتبة مريم العقاد المنصور، وسيناريو وحوار سماح المجوشي، كما تقرّر عرضه على الشاشة الرمضانية.

والعمل يحمل قصصاً ثرية في مضامينها وأحداثها، اذ تتفرّع منه حزمة من القصص، فتوجد فيها علاقات الحب والرومانسية، الغموض والصراعات، فضلاً عن الابتزاز والاستغلال واللهث وراء المال.

واما عن اجواء جولة اليوم المفتوح فقد كتب الفنان احمد ايراج معلقا عن اليوم «اليوم كان عندنا اوف من التصوير وقررنا نطلع ونختار وورنر براذر وجهة لقضاء اجازتنا» اما الفنانة نورا بالالف فقد علقت «اليوم كانت اقوى طلعة لوورنربراذر» كما علق الفنان نواف الفجي كاتبا «انا دايم اقول ان الحب عنوان الانسان ما هو بقصدي حب نظرة وعلاقة .. الحب نصح وعطف واخلاص واحسان .. هو تضحية واجمل مثال حب الصداقة .. شكرا لوجودكم في حياتي» كما علقت الفنانة شيلاء سبت «الصداقة لاتزن بميزان ولاتقدر بأثمان .. استمتعنا جدا ربي يديمكم عمر» واخيرا شارك الفنان شعيفان محمد عبر تعليقه «الصداقة هي الوجه الجميل للحياة».

